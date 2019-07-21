28歲泰偶像驚見自己的臉在台北路上跑！許願收「男朋友」禮物

記者吳孟庭／台北報導

台灣史上最大規模泰星來台，一共10位當紅小鮮肉今（21日）下午在台北舉辦粉絲見面會，剛好遇到Tay的28歲生日，他驚見粉絲把他的臉印在計程車上在路上跑，感到超開心，直呼自己想要開開看，也親自要求「男朋友」送禮物！

▲Drake、Frank、Tay、New、Singto、Krist、Gun、Off、Chimon、Pluem抵台會粉絲。（圖／記者張一中攝）

泰劇《Our Skyy》在台北國際會議中心（TICC）舉行見面會「Our Skyy」Fan Meeting in Taipei，10位主角Krist、Singto、Off、Gun、Tay、New、Pluem、Chimon、Frank及Drake共五對CP齊聚一堂，在見面會前先召開記者會。

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Pluem、Chimon、Frank及Drake都是第一次來台灣。Pluem說昨天抵台看到上百名粉絲接機，感到非常開心。Chimon也很興奮，大呼希望下一次可以再來。Frank則是對台粉熱情印象深刻，年紀最小的Drake（18歲）則坦言緊張，面對記者很害羞。主持人阿娟開玩笑問他「眉毛是天生的嗎？完全不用畫吧？」他表示是自然的，Off加碼爆料Drake全身都很多毛，稍微舒緩弟弟緊張神經。

▲▼Drake（下圖）的濃眉是天然的，Off（上圖）加碼爆料他毛超多。（圖／記者張一中攝）

正巧昨日抵台時，是Tay的生日，他證實有看到台粉把他的照片放在計程車上做應援，「昨天跟計程車並駕齊驅，看到照片的時候很興奮，沒想到自己的臉出現在車上，都想要自己坐坐看或開看看了！」

說到生日願望，Tay說，「其實上次來的時候做早班機回去，這次也是，其實希望可以好好認真逛逛台灣。」然後許願身體健康、平安快樂。

▲Tay目擊自己的臉出現在計程車上感到驚訝。（圖／記者張一中攝）



至於有沒有希望收到誰的禮物？Tay的7年好友Off傲嬌說，「他求的話我會給禮物」，Tay則許願從「劇中男友」New身上拿到禮物，「因為很難拿到。」New承認，「的確很難拿到我的禮物，但我要回去找一下，不能隨便送。」而大家都知道Tay愛拍照，Krist說會送記憶卡，Singto則賣關子，「送什麼禮物不能說，不然沒有驚喜了！但應該會跟攝影有關。」

▲Tay許願拿到New的禮物。（圖／記者張一中攝）

▲Singto與Krist很了解Tay的喜好。（圖／記者張一中攝）