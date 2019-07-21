梁朝偉遭網友罵翻！　接演《上氣》滿大人陷辱華風波…劉嘉玲說話了

記者鄭又菡／綜合報導

劉嘉玲21日中午在個人微博發文表示，期待老公梁朝偉出演漫威電影《上氣》（Shang-Chi）中的「滿大人」，而7月21日這一天正好也是兩人的結婚11周年紀念日。

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漫威工作室（Marvel Studio）總裁凱文費吉（Kevin Feige）於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦的記者會中正式宣布，邀請到梁朝偉出演電影《上氣》中「滿大人」一角，此消息一出馬上受到不少網友的質疑，認為滿大人的原型就是傅滿洲。而「傅滿洲」則是西方國家對黃種人的刻板印象，在1980年美國華裔發動抵制傅滿洲運動時，漫威就將部分作品中的傅滿洲改編成「滿大人」，也因此被認定有辱華之疑，但劉嘉玲絲毫不受外界影響，仍然在個人微博上公開力挺老公並表示：「期待。」

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▲劉嘉玲對於梁朝偉接演《上氣》表示期待。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）

不過，仍有網友看到後失望表示：「為了錢，什麼都可以」、「這個角色對梁朝偉來說是個最糟糕的選擇」、「為什麼要讓梁朝偉演這部電影？」但依然有粉絲留言力挺：「好日子！值得期待」、「期待，這大好的日子，要開心呀」、「11周年快樂」、「一起期待！」

▲劉嘉玲與梁朝偉結婚11周年。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）