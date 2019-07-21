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任達華遭狂徒捅刀濺血…按肚求救！　驚恐12小時網氣炸「誰敢動蔣先生」

記者陳芊秀／綜合報導

64歲香港男星任達華20日上午10:17左右，在廣州中山市出席活動時遭到男子衝上台捅刀，當場腹部濺血，現場陷入一片混亂。他隨即接受緊急手術，等麻醉消退後，主動要求回到香港入院治療，直到晚間10:19分，搭乘醫療專車現身，回首驚恐12小時，腹部中刀的畫面更是震撼社會大眾。

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▲▼任達華遭人持刀捅傷。（圖／翻攝自微博）

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▲任達華遭人持刀捅傷，救援12小時驚恐世人。（圖／翻攝自微博）

任達華原本在台上和主持人互動，突然間遭人持刀刺傷，根據當地警方透露，他的右腹部有一個寬2公分、深3公分的傷口，右手4指割傷。他在事發後在保安攙扶下前往醫院，在車上傳訊息向朋友求救，並錄下17秒語音：「找人幫幫我，我現在因為在台上有一個發神經的朋友拿了把刀，朝我刺了一下，現在在流血，看看去哪家醫院，找人幫幫我才行。」

▲任達華。（圖／翻攝自微博）

▲任達華腹部中刀，被保安扶走。（圖／翻攝自微博）

▲任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸。（圖／翻攝自微博）

▲任達華傳訊求救：「找人幫幫我！」（圖／翻攝自微博）

▲任達華送醫照片。（圖／廖寶軍提供）

▲任達華送醫。（圖／廖寶軍提供）

直到下午16:30左右，任達華手術成功的消息傳出，經紀人霍汶希（Mani）在社群網站透露現況「吉人自有天相，大家請放心。」他在麻醉藥退後，向經紀公司提出回香港的要求，原因是有認識的醫生，因此搭乘醫療專車，直到晚間10:19分抵達醫院，躺著擔架床，頭戴著藍色防菌帽及口罩，身上蓋著毯子，在醫護人員護送下入院。

▲▼任達華。（圖／廖寶軍提供）

▲任達華提出回香港要求，理由是有認識的醫生。（圖／廖寶軍提供）

據中山市警方發表初步調查結果，持刀歹徒姓陳，現年53歲，當時從舞台正下方衝上去，並從褲子右口袋拿出預藏的水果刀行兇，被逮捕後坦承持刀故意傷害，同時也被精神科專家診斷出患有精神障礙，也就是俗稱的妄想症。

▲▼刺殺任達華的的陳姓嫌犯及兇器。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞） 

▲刺殺任達華的陳姓嫌犯被羈押。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞）

▲▼刺殺任達華的的陳姓嫌犯及兇器。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞）

▲陳嫌刺殺任達華的兇器曝光。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞）

任達華受傷震撼整個華人圈，連英國權威媒體《BBC》也關注此事。他踏入影壇數十載，扮演各種正反派角色深獲讚賞，尤其《古惑仔》系列中飾演洪興社老大「蔣天生」，最為人熟知。他在電影中時常面臨刺殺危機，包括2000年《朱麗葉與梁山伯》、電視劇《破冰行動》都有遭刺住院的場面。沒想到他戲外也碰上刺殺事件，影迷激憤回應「誰敢動蔣先生」、「昨天才重看《古惑仔》，今天就看到這新聞」，每個人心中大受衝擊。

▲▼任達華拍戲經常有被刺殺的橋段，沒想到戲外竟碰上意外事件。（圖／翻攝自YouTube）

▲任達華在《古惑仔》電影扮演老大「蔣天生」。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼任達華拍戲經常有被刺殺的橋段，沒想到戲外竟碰上意外事件。（圖／翻攝自YouTube）

▲任達華拍戲經常有被刺殺的橋段，沒想到戲外居然碰上意外事件，粉絲氣炸「誰敢動蔣先生！」（圖／翻攝自YouTube）

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