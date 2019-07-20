快訊／兇嫌認罪「故意捅刀」任達華！　精神鑑定結果出爐

記者陳芊秀／綜合報導

港星任達華20日遭兇徒捅刀，遭刺中腹部和手指，兇徒當場被制伏逮捕。警方晚間公開初步調查結果，嫌犯陳男對持刀故意傷害任達華一事供認不諱。此外，精神鑑定初步結果出爐，陳男存在精神障礙（偏執型精神分裂症，又稱妄想症）。

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▲任達華出席活動時遭人捅刀爆血。（圖／翻攝自IG／任達華）

據陸媒報導，捅刀嫌犯陳男現年53歲，當時從舞台正下方衝上去，從褲子右口袋拿出預藏水果刀，向任達華捅去，共造成對方右下腹部及右手掌4指受傷。他隨後立即被現場保安人員制伏，原先傳出兇手是「捅錯人」，但是經過警方審查，他坦承持刀故意傷害任達華。

▲刺傷任達華的嫌犯認罪，是故意捅刀傷害。（圖／翻攝自微博）

根據警方公布資訊，陳嫌準備的水果刀全長20.71公分，其中刀刃長10.94公分，且刀刃還有些生繡。

▲陳姓嫌犯被羈押在警局。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞）

▲刺殺任達華的兇器曝光。（圖／翻攝自陸網／澎湃新聞）



此外，嫌犯陳男精神狀態受到外界關注，經過中山市第三人民醫院精神病學專家進行檢查，他被診斷出存在精神障礙，也就是俗稱的妄想症，全案目前仍在調查中。

▲任達華手術結束。（圖／廖寶軍提供）

任達華遭男子無預警捅刀爆血，隨後立即前往醫院急救，並且接受手術治療。他的所屬經紀公司「英皇娛樂」稍早發出聲明，他腹部刀傷手術已經結束，「刀傷輕微觸及內臟，沒有傷及重要器官。」最新曝光的病床照，他表情還帶著些許笑容，態度相當鎮定，據悉，接下來還會配合警方還原當時經過。

邀請任達華出席活動，卻發生持刀捅人事件，主辦單位「居然之家」晚間發表聲明向藝人及社會大眾致歉。由於外界質疑主辦單位並未在第一時間協助藝人送醫，該單位發表聲明後再度發文：「譴責一切形式的暴力行為，我們將為警方和任達華先生提供一切幫助和支持，同時呼籲大眾以警方調查結果為準，切勿相信並傳播網路謠言。再次向任達華先生表示歉意，希望任達華先生早日康復。」

▲居然之家發聲明向任達華及社會大眾致歉。（圖／翻攝自微博／居然之家）

▲居然之家被質疑事件發生未協助任達華送醫，面對外界謠言再發文回應。（圖／翻攝自微博／居然之家）