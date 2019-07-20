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李昇基拍《VAGABOND》嚇到「史上最累」！求觀眾虔誠跪著看

記者吳孟庭／台北報導

南韓男神李昇基第四度來台舉辦粉絲見面會，昨（19日）晚抵達就先狂嗑了小籠包、牛肉麵，談到最近拍攝的電視劇《VAGABOND》，直呼真的不是普通地累，「是我史上拍過最耗體力的電視劇，觀眾看得時候絕對不會無聊，以後看動作片真的要很虔誠、跪著看。」

▲▼李昇基聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基第四度來台舉辦粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

李昇基今（20日）晚即將在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，下午先召開記者會，他特別用記得的中文，甚至是台語向媒體打招呼，「很高興見到你們，打給後（大家好的台語），我是李昇基。」還趕緊問有說對嗎？

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上次來台據說嗑了8籠小籠包，李昇基被問這次有沒有想吃的美食，他笑著說本來想吃的好像昨晚全都吃到了，「吃了小籠包、牛肉麵，要走的時候還被店家請了3種甜點，飽到現在。」至於是否挑戰臭豆腐，他承認在拍攝綜藝節目《家師父一體》因李連福大廚而吃過，「口味還需要努力適應，但以前完全沒辦法吃，現在好像可以嘗試，多來台灣的話也許會越來越強。」

▲▼李昇基聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基昨晚就大嗑了台灣美食，說飽到現在。（圖／記者張一中攝）

下半年即將推出的電視劇大作《VAGABOND》，李昇基挑戰動作戲的替身演員，開拍2個月前就和女主角秀智等同劇演員一同接受訓練，拍攝長達1年終於殺青，他坦白說，「是我史上拍過最耗體力的電視劇，觀眾看得時候絕對不會無聊，每一集都會看到我奔跑、跳躍、打鬥的場面非常多，粉絲一定會非常愉快的欣賞。」

▲▼李昇基聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基坦言拍攝《VAGABOND》累個半死。（圖／記者張一中攝）

李昇基還搞笑說，「以前大家都說看動作片，就是買一個爆米花加可樂，是可以很輕鬆看的影片類型（韓文被稱作popcorn movie），我本來也是這樣想，但現在自己拍過後，以後看動作片真的要很虔誠、跪著看，拍戲真的很辛苦，想過如果要我再拍一次，我還會拍嗎？」似乎對動作戲怕怕！

主持人便笑說那這次粉絲真的要跪著看了，李昇基趕緊回答，不是真的要觀眾跪著看，但是拍攝的時候才發現，有一些小細節可能觀眾不知道，跳過也可以的，「但為了完成度更高，就算我們再辛苦，每個小地方都一個一個去拍攝。希望粉絲看的時候不要錯過每一個畫面。」《VAGABOND》預計將於9月20日播出。

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李昇基, VAGABOND, 日韓風

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