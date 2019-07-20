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薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）出現時間旅行，2014年的薩諾斯帶著一批軍團跑到2023年的地球，最後鋼鐵人搶走無限手套彈動手指，讓薩諾斯帶來的人全部都消失不見。一直以來，很多粉絲好奇2014年的葛摩菈死了嗎？編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）、史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）給出答案。

▲▼葛摩菈《復仇者聯盟3》劇照。（圖／翻攝自YouTube）

▲涅布拉。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

對於2014年的葛摩菈是否活著，《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟過去一直迴避這個問題，不給予正面回應。喬羅素說：「爭論的點可能是鋼鐵人彈指許下的願望是消除所有邪惡。她是邪惡還是敵人？她還活著嗎？誰知道，那是另一個故事。」安東尼羅素甚至提出反問：「如果鋼鐵人想要擺脫薩諾斯以及他的軍團，那麼她仍然是他的一員嗎？」

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葛摩菈和涅布拉傳出有獨立影集。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲葛摩菈、涅布拉。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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對此，編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利於台灣時間20日半夜1點出席SDCC聖地牙哥動漫展《復仇者聯盟：終局之戰》編劇講座給出答案，葛摩菈逃跑了，期待她的故事將在《星際異攻隊3》再度回歸。不過，畢竟2014年的葛摩菈還沒有加入星際異攻隊，不過觀眾仍期待她能與星爵再度相聚，只能考驗導演詹姆斯岡恩如何把她的角色寫進故事當中。

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薩諾斯軍團, 復仇者聯盟4

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