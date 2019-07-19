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歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《PRODUCE X 101》今（19日）晚間正在進行決賽，播到一半，練習生特別錄製影像感謝導師群與國民代表李棟旭，尤其是李棟旭，他經常私下鼓勵參賽者的影像被公開，還沒播完，全場觀眾就接喊出「李棟旭」的名字，讓他也感動哽咽，一度說不出話。

▲歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲練習生感謝歷代最暖心國民代表李棟旭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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李棟旭擔任本屆國民代表，一開始也坦言，擔心自己沒有歌唱經歷，怎麼擔任偶像男團的代表職？不過隨著比賽進行，觀眾可以看到他私底下經常會帶著好吃的美食慰問練習生，最常對參賽者說的話就是「不要生病」，總是用「有愛」的眼神關注每一位參賽者，讓大家印象深刻。

尤其是他拍攝到一半會來探班，偶爾和練習生一起坐在地上，並排坐著大笑，就像朋友一般。他也常在節目留下至理名言，例如對著忍住不哭的金旻奎說，「辛苦的話哭也可以」。在上禮拜的最後淘汰賽（選出最終20名時），甚至捨不得參賽者，最終在台上哽咽。

▲歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼李棟旭就像朋友一樣，經常鼓勵練習生。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

練習生們特別錄製影像感謝李棟旭，而當影片在直播現場播放，都還沒播完，現場就響起觀眾呼喊著李棟旭的名字，「李棟旭、李棟旭」聲音響徹攝影棚。等到鏡頭回到直播畫面，他也一度感動到說不出話來，對參賽者的用心，可說是歷來最用心的主持人之一。

▲歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而正在進行的直播決賽，雖然還沒公布最後結果，但率先公布團體名稱為「X1」，唸法就是英文字母X與one，代表著《Produce X 101》的節目名稱，同時也是羅馬數字11（成員共有11名）。11人將組成限定團體活動5年，前2年半限制在團體活動，但後半段將可回到原團體或公司進行其他活動。

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Produce X 101, 李棟旭, 日韓風

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