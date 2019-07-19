記者洪文／綜合報導

阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、琳達漢彌頓（ Linda Hamilton）於台灣時間19日半夜2點在SDCC聖地牙哥動漫展合體，為《魔鬼終結者：黑暗宿命》（魔鬼終結者6，Terminator: Dark Fate）造勢。兩人現場公開接吻，展現相識超過30年的好交情，瞬間成為SDCC首日的最大焦點，而她坦承「時間旅行」是點頭回歸演出的最大關鍵，記者會現場公開全新預告，而影片細節已在網路上公開。

▲阿諾史瓦辛格、琳達漢彌頓。（圖／達志影像／美聯社）



導演提姆米勒透露，在他執導的《惡棍英雄：死侍》上映之後，監製大衛埃利森找上門並告訴他：「我第一次（監製《魔鬼終結者：創世契機》）沒有做好，我想要再做一集，你有興趣嗎？」大衛希望做一部過去沒有說過的故事，而且是關於琳達漢彌頓的時間旅行的故事。導演說：「時間旅行，對我來說，我很喜歡《終局之戰》，我認為很棒。然而，我認為多重現實會少了一些利害關係，如果你可以改變時間，就可以做任何事情，多少都會有些戲劇性事情改變。所以在《魔鬼終結者》宇宙中，只有一個時間線，只要你改變過去什麼，就會影響接下來以及改變未來一些什麼。」

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▲導演提姆米勒、琳達漢彌頓。（圖／達志影像）



為了琳達漢彌頓回歸演出莎拉康納，導演提姆米勒原本計畫打電話邀請，但他當時很擔心她不願意多年後再回歸，最後監製詹姆斯卡麥隆發信給她，更在信中寫著：「粉絲希望莎拉康納回歸！」打動了她。她坦言：「我真的認真考慮過，畢竟前兩部作品已經很完整，而且我都退休了。這是一部時間旅行的電影，我非常感興趣，角色是一樣的，但是時間改變一切，發生什麼事了？她現在是誰？27年之後充滿很多可能性，我認為這是個豐富的世界，讓我可以探索，並且演活一位上了年紀的女性角色。」

▲導演提姆米勒、琳達漢彌頓。（圖／達志影像）



談及角色準備，琳達漢彌頓笑說：「我原本以為我只要照著過去同樣的方式，就會得到過去相同的結果，不過這件事並沒有發生。」她當時為了角色節食，希望達到過去角色的狀態，直到有一天醒來她想通了，「我開始意識到我不可以再逼我變成過去我的樣子，因為我的豐富人生經驗就是唯一讓我豐富演出角色的方法，這將是我的角色背景故事的靈感來源，雖然你不一定會看見，但是我放了很多在表演中。」

▲琳達漢彌頓。（圖／達志影像／美聯社）



阿諾史瓦辛格表示：「如果有人說我不該回來，肯定是錯的！沒錯，我需要回來！我沈迷於《魔鬼終結者》系列，這是影響我整個電影演出生涯的一部電影。」他回憶當時拍完《王者之劍》、《毀天滅地》之後，卡麥隆找他演出《魔鬼終結者》，從那時起，改變了他的人生，因此他非常感激卡麥隆創造這個角色。他也非常開心琳達漢彌頓回歸，又是提姆米勒執導，「我認為你們看完電影會相當驚喜，說起來你很難相信，我3個禮拜前第1次看電影之後，佩服到不行。」

▲阿諾史瓦辛格。（圖／達志影像／美聯社）



此外，《魔鬼終結者：黑暗宿命》劇組也在現場公開一些影片，包括至今並未在網路上公開的最新預告。根據外媒《Screen Rant》消息，影片一開始將是前導預告的公路上的飛車追逐場面的加長版。在救出達妮拉莫斯、葛瑞絲之後，琳達漢彌頓飾演的「莎拉康納」解釋她跟她的小孩約翰康納改變了未來，拯救30億人的生命，葛瑞絲問她：「為何要救我們？」莎拉則回，因為達妮。

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》前導預告。（圖／翻攝自YouTube／twfoxmovies）



下一個場景，莎拉康納、達妮拉莫斯、葛瑞絲走到阿諾史瓦辛格飾演的「T-800」的小木屋，莎拉康納想要殺了T-800，可是葛瑞絲阻止了他。T-800稱自己叫Carl（雖然莎拉康納不打算這樣叫他），他也同意幫助保護達妮拉莫斯，並且教她如何使用槍，不過莎拉康納在影片後半段依舊說在一切任務結束之後要殺掉T-800，而且似乎T-800也明白這一切的動機。

▲▼《魔鬼終結者：黑暗宿命》前導預告。（圖／翻攝自YouTube／twfoxmovies）



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影片中同時有《創世契機》之後的未來畫面，T-800把槍口對準莎拉康納，這讓對方有點不太開心。還有莎拉康納、達妮拉莫斯躲避魔鬼終結者的追殺，最後跳傘的驚險場面，而葛瑞絲則是單獨對抗一整個魔鬼終結者軍團。最後莎拉康納更向敵人霸氣喊話，稱自己不是機器人，「You metal motherfucker！」

《魔鬼終結者：黑暗宿命》將於10月31日在台上映，台灣地區由福斯影片發行。

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