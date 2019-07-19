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網友PO文抱怨：家門前天天有保母車違停！　網還在猜是誰…「成勛出面道歉了」

記者張筱涵／綜合報導

南韓熱門論壇Pann在18日晚間出現一篇「藝人有夠愛違停，真的很煩」，經過一天晚上瞬間累積超多人回覆和按讚，這也讓網友開始猜測究竟是誰，原本只是循著線索猜測，沒想到當事人19日下午就跳出來道歉了！

▲網友抗議家門前都有藝人保母車違停。（圖／翻攝自Pann）

▲「藝人有夠愛違停，真的很煩」文章引起熱議。（圖／翻攝自Pann）

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網友18日於Pann寫下「藝人有夠愛違停，真的很煩」文章：「有個男演員住我們家對面，現在透過綜藝節目變得比較紅，平常都搭大型保母車移動的，可是我們社區明明有停車場（而且還很寬），但（經紀人）為了讓他方便一出家門就可以上車一天到晚都給我違停，但那邊是黃線不能這樣停的！」

▲網友抗議家門前都有藝人保母車違停。（圖／翻攝自Pann）

▲網友抗議家門前都有藝人保母車違停。（圖／翻攝自Pann）

因為該藝人保母車實在太大台，2家之間的道路又不大，每次只要他們一違停就會出現堵車現象，想要過去的駕駛自然就會狂按喇叭。該網友常被喇叭聲嚇到因此倍感困擾，甚至開始覺得壓力很大，原本想說去看看保母車上有沒有留電話要通知，走過去才發現可能因為是藝人的車所以沒留，試著打給該藝人經紀公司也沒人接，實在苦無他法。

考慮到最後原本想說要去該藝人的DC論壇發文，後來想想還是先在Pann表達抗議，希望該藝人可以看到並且改善。結果網友循著「演員但是近期因為綜藝而紅」、「大型的白色保母車」推算出有可能是透過《我獨自生活》爆紅的成勛，也越來越多人討論。

▲成勛近日透過《我獨自生活》爆紅。（圖／翻攝自成勛微博）

▲成勛近日透過《我獨自生活》爆紅。（圖／翻攝自成勛微博）

但因為一直沒有確切證據，加上該網友怕講出實名會被告且主要目的也不是毀壞藝人形象。原本還以為就會這樣結束時，留言區出現一則回覆：「你好，我是負責駕駛的經紀人，首先因為我們保母車造成您的困擾真的很抱歉，因為車子高度關係無法開進地下停車場，巷子很窄但為了接送停在那裡造成居民和用路人困擾很抱歉，我們會進行改善不讓這種事情再發生，再次跟造成困擾的民眾說聲抱歉。」

▲網友抗議家門前都有藝人保母車違停。（圖／翻攝自Pann）

▲成勛經紀人致歉。（圖／翻攝自Pann）

同時，成勛經紀公司也對外發出聲明：「文中所提及的車的確是成勛的，我們的立場就如經紀人所寫的一樣，因為巷子很窄要停車不太容易，我們將會更換成勛使用的保母車。」

▲成勛使用的保母車在《我獨自生活》曾引起熱門話題。（圖／翻攝自디스패치 / Dispatch YouTube）

▲成勛使用的保母車在《我獨自生活》曾引起熱門話題。（圖／翻攝自디스패치 / Dispatch YouTube）

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成勛, 我獨自生活, 黃線違停

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