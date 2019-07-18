狼父硬上強吻變性正妹！　6mins畫面飆百萬…網怒「他是你兒子」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國狗血神劇《吹落的樹葉》現正熱播中，故事不斷挑戰觀眾三觀，也掀起討論熱潮。該劇找來《初戀那件小事》平采娜（Baifern）扮演變性美女，美豔新身分更迷倒親生老爸，最新一集慘遭生父強吻，為此爆哭情緒崩潰，讓觀眾怒喊：「他是你兒子！」

▲泰劇《吹落的樹葉》劇情大灑狗血。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

《吹落的樹葉》描述小男孩Nira有性別認同障礙，長大後變性成為女孩妮娜，放棄美好未來回泰國復仇，不過報仇前，卻深陷不倫戀，愛上從小就暗戀的姑丈，明知逆倫又當小三，仍淪陷愛情。而他從小目睹生父出軌偷吃，又被家暴，如今變性重新相見，已經像是陌生人，沒想到更迷倒花心老爸，令對方起了色心。

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▲親生老爸出軌花心，現在看上正妹妮娜。（圖／翻攝自YouTube／One31）

最新一集中，妮娜被親生老爸約出來單獨見面，一坐下便遭父親伸手摸肩、抬下巴，聽到老爸意圖勾引「不要跟那個已婚的，我單身！」他出手摸臉反撩，開口語帶諷刺：「你喜歡年紀多大的」、「你孩子年紀跟我一樣大嗎？」話畢便起身離開，沒想到走到門口被拉回，遭爸爸硬貼強吻，因此大受驚嚇尖叫，用盡全力推開後，怒吼：「你骯髒！」而這句話，正巧最愛的媽媽也對父親說過，令爸爸瞬間記憶湧上心頭。

▲妮娜被狼心老爸摸肩、抬下巴騷擾。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲妮娜摸臉反撩：「我和你孩子年紀一樣大嗎？」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲爸爸惱羞成怒，追上拉回妮娜。（圖／翻攝自YouTube／One31）

「親生爸強吻妮娜」是電視劇開播前，預告的最大亮點之一，當時已經引來不少網友驚呼「大毀三觀」、「太驚人。」這段畫面在影片網路上曝光，1天觀看次數就飆破130萬，海內外網友輪番痛罵，包括「看了真覺得不開心」、「他是你兒子」、「如果你知道他是你兒子怎麼辦！」

▲親生爸強吻妮娜，網友怒：「他是你兒子！」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲泰劇《吹落的樹葉》親生爸強吻妮娜，網怒：「他是你兒子！」（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）