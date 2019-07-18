記者吳孟庭／綜合報導

南韓被稱為「神劇」的電視劇《信號Signal》，續集終於確定播出時間，編劇更證實包含趙震雄、金惠秀與李帝勳將可望原班人馬一起回歸，而編劇另外一部備受好評的電視劇《李屍朝鮮2》播出時間也出爐。

▲《信號2》原班人馬可望回鍋！《李屍朝鮮2》播出時間也出爐。（圖／翻攝自tvN）

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根據《亞洲經濟》報導，製作過《信號》、《百日的郎君》到《李屍朝鮮》的戲劇製作公司AStory代表透露，《信號2》已確定開拍，並將與《李屍朝鮮2》都預計在明年上半年播出。

《信號》與《李屍朝鮮》都出自作家金銀姬，她其實在今年1月就證實正在寫《信號2》的劇本，但坦言「所有的狀況都要配合、演員的行程也要空出來，雖然有難度，但我對《Signal 2》是有期待的。」

▲《李屍朝鮮2》上半年將播出，圖為（左至右）柳承龍、裴斗娜、朱智勳、編劇金銀姬與導演金成勳。（圖／Netflix提供）

而金銀姬也給出好消息，表示主演群都有釋出回鍋善意，「趙震雄、金惠秀與李帝勳3位演員都說如果要製作第二季，都有參與的意願。」尤其第一季結局，趙震雄飾演的李材韓刑警從死亡的過去扭轉，活生生出現在醫院中，似乎也為第二季埋下伏筆，現在若能由原班底演出，劇迷都備感興奮。