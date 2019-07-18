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《花邊教主》確定重啟！時間設定8年後...原編劇都回歸

記者吳孟庭／綜合報導

美國知名校園影集《花邊教主（Gossip Girl）》熱播6年，當時引領許多時尚、流行話題，風靡萬千少女，可惜在2012年已播出最終季。不過最新消息是《花邊教主》要重啟了，包含原編劇都一起回歸，故事設定在8年後，但原班主演人馬恐怕不會回鍋。

▲▼《花邊教主》（Gossip Girl）劇照。（圖／劇照）

▲《花邊教主》（Gossip Girl）確定重啟。（圖／《花邊教主》劇照）

華納媒體串流影音平台HBO Max宣布重磅消息，《花邊教主》即將回歸！總製作人Joshua Safran將與原本的製作群Josh Schwartz、Stephanie Savage攜手，不過為了維持「校園」風格，將找來新一批人馬演出，講述上流社會青少年在紐約市曼哈頓上東區的生活。

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根據《Variety》報導，HBO Max給予背景一點劇透，「8年過去，原本的網站沉寂後，紐約貴族學校新生代的一批年輕人，再度陷入Gossip Girl社群平台控制之中。續作將會更深入得探討社交媒體，以及紐約上流社會本身，在這些年發生的變化。」

▲▼《花邊教主》（Gossip Girl）劇照。（圖／劇照）

▲《花邊教主》當年捧紅不少好萊塢明星。（圖／《花邊教主》劇照）

《花邊教主》風靡全美，在海外也享有高知名度，捧紅男女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、潘巴奇利（Penn Badgley）、蕾頓米絲特（Leighton Meester）、艾德威斯維克（Ed Westwick）、和柴斯克勞福（Chace Crawford）等人，但目前原班人馬是否能以客串方式回歸，還尚未有細節透露。

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