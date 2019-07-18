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影／「父親葬禮，三姊妹初次相見」鄭秀文、賴雅妍《花椒之味》預告哭翻網友

記者洪文／綜合報導

溫情電影《花椒之味》改編自知名作家張小嫻的作品《我的愛如此麻辣》，集合香港天后鄭秀文、台灣人氣演員賴雅妍及大陸潛力新人李曉峰演出同父異母三姊妹，由金馬名導許鞍華監製，香港新銳女導演麥曦茵編劇執導，劉德華友情客串，集合最強幕前幕後團隊打造出動人篇章，台灣確定於9月12日中秋節上映。 

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華映娛樂）

▲《花椒之味》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華映娛樂）

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《花椒之味》描述在旅行社工作的夏如樹（鄭秀文 飾）得知父親突如其來的死訊的同時，發現原來自己在台北、重慶兩地各有一個同父異母的妹妹夏如枝（賴雅妍 飾）及夏如果（李曉峰 飾）。來自三個不同地域、性格迴異的三姊妹，在父親的葬禮上首次碰面，明明陌生却有著血緣的牽絆，同樣面對著父母離異的創口與生活的惶惑。如樹毅然决定繼續經營父親留下的火鍋店，獲得重新認識親情的契機。三姊妹因上一代人的愛恨糾纏，在破碎家庭關係中成長，也因此相遇相知，互相依存，重拾修復關係的勇氣，也療癒了成長的傷口。

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

曾經以《千言萬語》、《桃姐》及《黃金時代》3度獲得金馬獎最佳導演的許鞍華，對女性題材掌握極為出色，但她很少擔任監製的職位。這次她同意擔任電影《花椒之味》的監製，是因為她對此片導演麥曦茵相當欣賞，她看過麥曦茵的處女作《烈日當空》後就很喜歡她的作品，「我自己對《花椒之味》的題材很有興趣，是很有意思的作品，認為現在電影業的艱辛時刻，應該把大家的資源結合起來才可以找到突破口。」

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
  
《花椒之味》改編自知名作家張小嫻的作品《我的愛如此麻辣》，導演麥曦茵花了很長的時間改編劇本，更精心挑選了鄭秀文、賴雅妍及李曉峰演出同父異母且分別住在香港、台灣及大陸的三姊妹。鄭秀文（Sammi）說：「當初看到小說時已經很有感覺，希望可以演活故事中的角色。」

即使鄭秀文在《花椒之味》需要以一身素服示人，與她的平日形象截然不同，但她毫不介意。不過要讓她化身為低調平凡的大姊一角，電影造型指導花了一番功夫，才能將她身上的光芒掩蓋，以長髮及深色簡約的服飾為重點，讓她可以洗盡鉛華的模樣演繹角色。

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
  
賴雅妍從《等一個人咖啡》中的中性形象大獲好評，更為她開啟成功的新戲路。她在《花椒之味》中飾演二妹一角，有著倔強的個性，也略帶中性風格，非常帥氣有形。而大陸演員李曉峰以電影《芳華》打開知名度，這次在片中的一頭鮮橘髮色，非常搶眼，演出個性開朗的小妹。

除此之外，鍾鎮濤將在《花椒之味》飾演三姊妹的父親，而台灣金鐘視后劉瑞琪、大陸實力派演員吳彥姝、任賢齊也將在片中演出；還有劉德華友情客串，將與鄭秀文9度合作，令人期待。

《花椒之味》將於9月12日中秋節在台上映。

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鄭秀文, 賴雅妍, 花椒之味

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