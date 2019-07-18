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關鍵開幹／請事假出席黨記者會　韓拼市政承諾跳票？

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將帶職參選總統，原本宣示只會在周末假日競選，但他在上班日，就請事假出席國民黨記者會，平日拼市政承諾立即跳票！根據「公務人員請假規則」，市長一年有7天事假、14天慰勞假，另有28天病假，若韓請事假超過7天呢？韓市長到底會不會真的被扣薪水呢？7月18日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人黃敬平、資深媒體人謝國安一起來探討。

韓國瑜曾在談話性節目上表示要爭取帶職參選，強調平日拚市政、假日拚選舉，也引發不少網友砲轟、質疑，但其實韓國瑜今年的事假額度只剩下2天半，對此，高雄市新聞局長王淺秋說「韓國瑜的假還很多」。韓市長真的是史上最勤勞的公僕，天天為了台灣打拼，怎麼可以扣他薪水？這種為國為民勞心勞力的公僕，誰能跟他比？

▲▼關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝） 

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

民間宮廟隨處可見各種旗幟，但有些宮廟的旗幟卻不是一般人可以隨意取用的，例如有些宮廟或廟會裡飄揚的黑色旗子「黑令旗」，這是有形的黑令旗，有的黑令旗是為信眾化解劫數，神明出巡用來展現神威跟開路用，還有請調軍隊等功能。但還有一種是「無形」的黑令旗，這是冤魂的復仇許可證，民間所稱的「索命符」。

此外，日前臉書上熱傳一段師父驅邪的影片，影片中，一名女師父在替她驅邪，女子被兩名男子抓著還不斷吼叫，女師父則不斷地用台語朝女子說，「不可以這樣」、「好好講喔，無冤無仇，不可以佔人家的身體，幫你好好超渡好不好」、「這不是你的身體」。被附身的女子卻翻白眼怒吼，還試圖朝女師父方向暴衝，直到最後女師父努力向「靈體」溝通，才耗盡對方氣力，結束這場「作法儀式」，這段影片也引發網友熱烈討論。

近年來，小潛艇成為販毒新工具，美國海岸防衛隊公布一段上月份的緝毒驚險影片，有毒販企圖用小型潛艇載運古柯鹼，從海面下進行走私，被美海巡及海豹部隊發現，潛艇在水面上高速逃離，軍警乘快艇追擊，1名英勇的海豹部隊隊員直接跳上潛艇，徒手打開艙門，迫使毒販投降，美海防隊員接著跳上潛艇抓毒販，整個過程宛如好萊塢動作片。

《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

 《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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關鍵開幹, 彭華幹, 韓國瑜, 跳票, 總統, 直播, 完整版

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