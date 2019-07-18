《親愛的熱愛的》李現太帥爆紅！　80kg黑胖照流出…網驚：造型真的重要

記者李湘文／綜合報導

大陸男星李現在電視劇《親愛的，熱愛的》（舊名《蜜汁燉魷魚》）飾演電競大神「韓商言」，平時嚴肅高冷，撩起喜歡的對象卻超有一套，迷倒大批女觀眾，因而一夕爆紅，成為近期大陸討論度最高男神。不過，他國高中時期也曾胖過，舊照流出受到網友熱議，因為跟現在反差太大，被調侃「造型真的很重要」。

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▲李現在《親愛的，熱愛的》飾演霸氣電競大神，人氣暴漲。（圖／翻攝自微博／李現ing）

李現從小喜歡甜食，國中的時候一度胖到80公斤，被同學取了「荊州小胖」的外號，上高中後終於決定開始減肥，時常從事足球、籃球等運動，漸漸地就瘦了下來。他後來踏入演員這一行，為了各種角色形象需求，更是認真堅持運動習慣，再忙也會抽時間去健身、跑步，甚至練出了8塊腹肌，蛻變成陽光健康青年。

▲▼李現曾自曝對比照，小時候跟現在身材差很大。（圖／翻攝自微博／李現ing）





網友翻出李現國高中時期照片，皮膚黑又還沒瘦下來，加上戴著眼鏡，顯得特別樸實，跟現在戲中帥氣、霸道的大神形象差距頗大。眾人紛紛調侃「現哥再一次告訴我減肥的重要性」、「果然胖子都是潛力股」、「造型真的很重要」，但也讚「當時顏值就在線」、「還是很帥」。

▲李現國、高中時期的照片曝光。（圖／翻攝自微博）