香港女偶像甜嫁台灣帥男友！　登記結婚「真實年齡」被抓包

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星蔡明思是5人女團「Super Girls」的成員，4月宣布和交往6年的台灣男友陳冠（Steven）結婚，預計10月舉行婚禮。她和另一半在香港申請結婚登記，這才發現實際年齡34歲，比公開發表的年紀多了2歲。

▲蔡明思甜密公開婚訊：「叫我台灣小媳婦。」（圖／翻攝自臉書／蔡明思）

蔡明思4月曬出合照公開婚訊，男友五官帥氣宛若明星，「首先恭喜陳生，他燒了三輩子的好香，這輩子終於可以娶我回家！」她誇口洗衣、煮飯、打掃都包在自己身上，更以Hashtag強調「有情人終成眷屬」、「人生很圓滿」、「叫我台灣小媳婦」，透露要嫁到台灣，最後強調「I can't wait to marry you（我等不及要嫁給你啦）」，難掩即將升格人妻的喜悅。

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▲蔡明思和圈外男友陳冠登記結婚，真實年齡曝光。（圖／翻攝自臉書／蔡明思）

據香港《東網》報導，蔡明思和陳冠的擬結婚通知書曝光，對照公開出生年份是1986年11月15日，通知書上被發現是1984年11月15日，疑似少報2歲，準老公則小3歲多，是姐弟戀修成正果。對此她強調是公司不希望自己年紀報很大，因此宣傳時僅說年紀已經好大了，不會說是1986年生，如今已經30多歲，不介意公開真實年齡了。