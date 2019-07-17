ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪超短褲轉身洩「蜜桃臀」　低頭搭飛機…罕見舉動粉絲嗨炸了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪為了演出行程當起空中飛人，3天前才被目擊機場辣露纖腰，17日又來到機場準備出發。她依舊一身黑衣打扮，往下看則是大露雪白美腿，還被捕捉到罕見向攝影機揮手。

▲▼楊冪機場時尚總引起網路話題。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

▲楊冪機場時尚總引起網路話題。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室） 

請繼續往下閱讀...

楊冪日前難得穿上短版上衣，露出纖細蠻腰更成為熱搜話題，這天身穿黑色連身褲，短褲設計露出雪白大腿，腳踩黑色短皮靴，特別的是一轉身，超短褲讓蜜桃臀線條若隱若現，低調中流露性感。她頭戴鴨舌帽和黑框眼鏡，只有肩背小皮包是粉紅色點綴，低調仍散發女神風采，每次到機場報到，總是低著頭相當安靜，這次見到鏡頭拍攝，難得舉起手揮手致意，令現場等候的粉絲超興奮。

▲▼楊冪身穿短褲到機場，一轉身，蜜桃臀線條若隱若現。（圖／CFP）

▲楊冪身穿短褲到機場，一轉身，蜜桃臀線條若隱若現。（圖／CFP）

▲▼楊冪在機場一向低調，難得回頭向粉絲揮手。（圖／CFP）

▲楊冪在機場一向低調，難得回頭向粉絲揮手。（圖／CFP）

據悉，楊冪的新劇《暴風眼》已經殺青，此行是為了飛上海錄綜藝節目。她戲裡無論拍古裝、時裝都一向包緊緊，戲外難得大露長腿，令粉絲直呼吸睛，還有人注意到小腿肌肉線條明顯，「雖然隔的遠遠地，但還是被美到了」、「腿部線條很優秀啊，肯定是拍戲時認真鍛鍊了。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

這型號iPhone最耐操！　IU用4年都沒壞…網推：真的最好用

這型號iPhone最耐操！　IU用4年都沒壞…網推：真的最好用

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

《神隱少女》千尋為何能猜出父母？　7歲男童神解「藏18年謎底」

《神隱少女》千尋為何能猜出父母？　7歲男童神解「藏18年謎底」

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Joeman認分手咪妃！　「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出…前女友傷到心碎

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！　小孩淒厲哭叫掙扎…記者嚇崩潰

這型號iPhone最耐操！　IU用4年都沒壞…網推：真的最好用

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

《神隱少女》千尋為何能猜出父母？　7歲男童神解「藏18年謎底」

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

20歲布魯克林「駝背蓄鬍」變五五身！　網一看近照驚呆：比爸還老

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「裸男街上亂跑！」民眾驚慌報警　下一秒警察竟要黃明志做這件事
  2. 我的女人誰敢動！劉昊然《九州縹緲錄》殺敵霸氣炸女心
  3. 大S「停電家中燒起來」：鄰居敲門才知失火了！　轉頭一看...小S躲門邊竊笑
  4. 咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的
  5. Lulu夾很緊！羞曝主持金曲獎腸躁症發作...台上狂忍「珍惜括約肌」
  6. 子瑜機場畫淡妝美炸！　驗票員近距離看呆「真實反應」網笑了
  7. 張彬彬低音砲狂撩「宣示主權」！林依晨《花不棄》心動被攻陷
  8. 鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了
  9. 《玩很大》五週年　常客竟然是「他」擠進通告王名單
  10. 拒跟4歲女兒親嘴！　《爸爸去哪兒》張亮堅持「只吻這2處」：要教自我保護

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366