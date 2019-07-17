楊冪超短褲轉身洩「蜜桃臀」　低頭搭飛機…罕見舉動粉絲嗨炸了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪為了演出行程當起空中飛人，3天前才被目擊機場辣露纖腰，17日又來到機場準備出發。她依舊一身黑衣打扮，往下看則是大露雪白美腿，還被捕捉到罕見向攝影機揮手。

▲楊冪機場時尚總引起網路話題。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

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楊冪日前難得穿上短版上衣，露出纖細蠻腰更成為熱搜話題，這天身穿黑色連身褲，短褲設計露出雪白大腿，腳踩黑色短皮靴，特別的是一轉身，超短褲讓蜜桃臀線條若隱若現，低調中流露性感。她頭戴鴨舌帽和黑框眼鏡，只有肩背小皮包是粉紅色點綴，低調仍散發女神風采，每次到機場報到，總是低著頭相當安靜，這次見到鏡頭拍攝，難得舉起手揮手致意，令現場等候的粉絲超興奮。

▲楊冪身穿短褲到機場，一轉身，蜜桃臀線條若隱若現。（圖／CFP）

▲楊冪在機場一向低調，難得回頭向粉絲揮手。（圖／CFP）

據悉，楊冪的新劇《暴風眼》已經殺青，此行是為了飛上海錄綜藝節目。她戲裡無論拍古裝、時裝都一向包緊緊，戲外難得大露長腿，令粉絲直呼吸睛，還有人注意到小腿肌肉線條明顯，「雖然隔的遠遠地，但還是被美到了」、「腿部線條很優秀啊，肯定是拍戲時認真鍛鍊了。」

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