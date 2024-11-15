小孟老師／11月15日星座運勢　雙子今日就是超萬能「相信直覺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：反應能力快速
感情：心心相印浪漫
財運：逐步積累增值
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：解決客戶問題
感情：強烈愛情桃花
財運：相信自己直覺
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：長官慧眼賞識
感情：低頭尋求原諒
財運：投資持續賺錢
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【土象星座】
工作：保持心情開朗
感情：接受尊重對方
財運：團結合作賺錢
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：積極開拓事業
感情：相親遇到正緣
財運：放下心中偏見
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：專業能力增強
感情：充滿愛和關懷
財運：買彩券有所獲
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：爭取特殊待遇
感情：愛情甜度提升
財運：條理分散投資
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤
工作：等待同事救援
感情：兩人關係緊張
財運：可以獲得小財
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：沉著把握機會
感情：溫馨浪漫時光
財運：瞭解把握機遇
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
工作：強大成功決心
感情：散發溫柔香味
財運：收到貴重禮物
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：處女
工作：超越成就非凡
感情：感情豐富甜美
財運：建立良好信用
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：重回積極狀態
感情：瀕臨感情危機
財運：定期存款到期
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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