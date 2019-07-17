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實測「珍珠搭配這些飲料」　解婕翎拍完影片⋯拉了6次

記者許逸群／台北報導

珍珠搭配這些飲料好喝嗎？女星解婕翎與陸子玄日前發揮實驗精神，在家重現近期在日本盛行的「珍珠啤酒」，姊妹倆還一同實測了許多不同的飲料。孰料，不僅煮珍珠的過程相當悲劇，親自品嚐了各種特調飲料後，解婕翎更是鬧肚子，也呼籲網友：「珍惜生命，請不要這樣做。」

▲▼解婕翎與陸子玄實測珍珠特調。（圖／翻攝YouTube）

▲▼解婕翎與陸子玄實測各種珍珠特調。（圖／翻攝YouTube）

▲▼解婕翎與陸子玄實測珍珠特調。（圖／翻攝YouTube）

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日本近期盛行珍珠啤酒，身為「Joly特調飲品專賣」飲料店老闆的解婕翎也實測各種珍珠系列飲料。解婕翎與陸子玄準備了氣泡水、養樂多、牛奶、優酪乳與啤酒等飲料，還自行煮珍珠，只是沒想到在煮的過程中卻發生「沾鍋」燒焦的狀況，鬧了一段小插曲，讓她們只好重新煮一鍋。

▲▼解婕翎與陸子玄實測珍珠特調。（圖／翻攝YouTube）

▲珍珠啤酒的味道讓兩人不解。（圖／翻攝YouTube）

出乎意料的是，珍珠搭配氣泡水、養樂多、果汁啤酒與牛奶的味道都還算合理，反倒是珍珠啤酒讓解婕翎與陸子玄認為「珍珠變得多餘」，不過飲品本來就是見仁見智，每個人喜愛的口味不同，至於優酪乳則被姊妹倆認為最不合適的搭配。

解婕翎表示，「我這支影片拍完我至少拉了六次。珍惜生命，請不要這樣做。」還打趣稱「拍完這支影片後，我更加珍惜我的生命了！」有許多網友佩服兩人的實驗精神，但也有人認為日本有些啤酒苦味少，或許與珍珠搭配真的別有一番風味。

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