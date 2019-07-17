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苦苓鬆口「捐10萬就復出」　于美人直接捐100萬打動他

記者許逸群／台北報導

作家苦苓曾淡出演藝圈在雪霸國家公園擔任解說員8年，並在2011年復出文壇，出版《苦苓與瓦幸的魔法森林》，以及同年11月續出版《苦苓的森林祕語》，喚起大眾注意。在他淡出演藝圈的日子裡，演藝圈幾乎與他斷聯，唯獨于美人時常力邀他復出，甚至用實質的公益行動來當作籌碼，讓他相當感動。

▲苦苓當初復出電視圈跟于美人有很大關係。（圖／翻攝臉書）

▲苦苓當初復出電視圈跟于美人有很大關係。（圖／翻攝臉書）

苦苓在復出之前，演藝圈朋友幾乎與他斷絕聯繫，唯獨于美人不時與他聯繫。直到他復出前出版新書，捐了10萬元給慈善單位，于美人打電話來邀約上節目，他回說若于美人也捐10萬元就去上。結果于美人說：「我捐100萬，你來上10次我的節目！」樂於助人的俠女性格，讓苦苓備受感動。

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苦苓說，他在2018年底從雪霸國家公園解說志工的位置上「退役」，完成了他意想不到、長達17年的第二段人生。雪霸早已成為他生命的一部分，他也希望可以繼續擔任自然生態講師，將這一把「熱愛自然」的火炬傳遞下去。當然，他也不忘感謝一直愛護、支持他的讀者們。

這幾年，苦苓定居高雄，平日除針砭時事外，也受邀到台灣各地演講，推廣自然知識。他受高雄閱讀節邀請，將在7月26日進行一場新書演講，主題為「向昆蟲大師學功夫」，歡迎大小朋友共襄盛舉。

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