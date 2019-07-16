記者李湘文／綜合報導

韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》在2016年開播後造成熱潮，不僅吸引世界各地粉絲追劇，也一掃隔年電視獎項，被許多觀眾奉為神劇。而從今年初開始，就不斷有消息稱大陸將翻拍此劇，近日更是爆出女主角人選已經決定，正是在《陳情令》中受到矚目的「師姐」宣璐。

▲《鬼怪》是許多觀眾心中神劇。（圖／劇照）

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▲網爆宣璐會主演陸版《鬼怪》。（圖／翻攝自微博／宣璐lulu）

宣璐今年28歲，早在2008年就已經進入演藝圈，曾經跟井柏然、楊紫、林更新、劉亦菲等人一起拍過戲，但一直到最近在夯劇《陳情令》中演出「師姐」江厭離，才以溫婉柔美的形象大受觀眾歡迎，提高知名度。雖然她演出《鬼怪》的消息還未被證實，已經有許多網友讚「師姐可以」、「長得還挺像」、「演技也不錯，沒問題」，得到支持度。

▲宣璐因《陳情令》走紅。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

至於《鬼怪》孔劉角色誰來演出？先前曾傳出劇組在洽談鄧倫，也有粉絲提名雷佳音、朱一龍、胡歌等男演員，但目前關於該劇的卡司、劇情、播出資訊等都尚未公開。雖然期待翻拍的人不少，卻也有網友看衰，尤其擔心大陸廣電總局不接受靈異題材，「只怕會改得面目全非。」