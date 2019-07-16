60年代老片《燒肉粽》重新翻拍！向台語片黃金年代致敬

記者洪文／綜合報導

國家電影中心為活化利用電影文化資產，實踐老影像再生，與公共電視於2018年啟動「時光台灣」拍攝計畫，運用5000多筆檔案影像素材，以新世代觀點與歷史對話，獲廣大迴響。今年兩個單位特別與金馬電影學院攜手合作，邀請4位金馬電影學院新銳導演拍攝劇情短片，結合60年代台語片再現全新劇情風貌。

▲▼《天字第一號》劇照。（圖／國家電影中心提供）







國家電影中心邀請2018年金馬電影學院學員中4位平均30歲的新世代導演，林世菁、林亞佑、梁秀紅與陳定寧，根據經典台語片素材發想創作劇情短片，並延請去年獲得金馬獎特別貢獻獎的金馬電影學院學務長廖慶松擔任監製。4部短片每部片長皆不超過30分鐘，採劇情片形式，預計將於金馬影展發表首映，並於公共電視頻道播出。

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▲▼《大俠梅花鹿》劇照。（圖／國家電影中心提供）







4位年輕導演第一次看這些影片，包括張英導演1961、1964年作品《大俠梅花鹿》與《天字第一號》，林摶秋導演1960年作品《丈夫的秘密》（又名《錯戀》）以及辛奇導演1967年作品《燒肉粽》、《三八新娘憨女婿》、1969年的《危險的青春》等，討論過程中常碰撞出有趣的靈感，他們將分別從不同角度切入與剪輯應用，結合現今時下社會議題，如同志情誼、40年後的錯戀、白虹傳奇、苦情燒肉粽等演繹新的故事。

▲▼《燒肉粽》劇照。（圖／國家電影中心提供）



《燒肉粽》1967年由「肉粽歌王」郭金發唱紅金曲，紅遍大街小巷，據了解，其中一位導演已鎖定這部作品翻拍，令人期待。國家電影中心本次合作冀望透過青年創意向台語片黃金年代致敬，藉由世代差異所碰撞產生出的火花與趣味，再現台語片風華。

導演資料：

林世菁

現就讀台灣藝術大學電影研究所，曾獲101年劇本佳作，首部劇情短片獲Lexus新銳影展最佳影片、最佳導演，作品有《壞運氣》、《欠了十塊的人》、《母親這種病》等。

林亞佑

現就讀台北藝術大學電影創作系碩士班導演組。作品曾入圍金穗獎一般組劇情類、金鐘獎最佳電視電影獎提名等，作品有《主管再見》、《冰箱》、《一直騎呀一直騎》等。



梁秀紅

馬來西亞籍導演、編劇，曾任職記者、廣告執行製片、文案撰稿及電視劇編劇。曾參與台灣、馬來西亞、大陸等地劇本創作。編導作品有《盲口》、《阿文的一個夏天》，編劇作品有《樂園》、《嗨！神獸》等。



陳定寧

影像工作者，多關注女性成長議題，作品曾入圍台灣國際女性影展競賽單元、韓國亞洲女性影展，更榮獲第38屆金穗獎學生組首獎。作品有《最好的一件事》、《乍暖》、《離巢》等。