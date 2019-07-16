《玩命關頭》保羅沃克獨生女被爆出道　「藍眼蛇腰」網讚：天使下凡

記者古靜兒／綜合報導

《玩命關頭》已逝知名男星保羅沃克（Paul Walker）的獨生女梅朵沃克（Meadow Walker）在父親逝世後就相當低調，卻在7月13日以一張個人美照回歸Instagram，與父親相像的深邃藍眼睛及立體五官更令一眾粉絲為之驚艷。

▲保羅沃克（Paul Walker）獨生女梅朵沃克（Meadow Walker）有著一雙和父親一樣的湛藍大眼睛。（圖／翻攝自Instagram／meadowwalker）

梅朵沃克鮮少在社交網站上和粉絲互動，就連Instagram上也只有6張照片，然而卻有粉絲發現她在7月13日上傳了一張身穿性感白色上衣的半身照並寫說「Hi」，像是在和許久未見的網友打招呼。照片中的梅朵深邃藍眸直盯著鏡頭，讓網友不禁感歎根本是天使下凡。

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▲梅朵沃克（Meadow Walker）更新Instagram。（圖／翻攝自Instagram／meadowwalker）

梅朵隨後也在7月15日陸續上傳兩張棚拍美照，無袖白色上衣配上黑色長褲或黑色窄裙，都能顯出她的姣好身材。她在2018年就被傳已經秘密簽約模特公司準備入行，如今一連發出數張棚拍照，也被網友推測即將在近期內出道。

和父親保羅沃克感情非常好的梅朵在他逝世後，除了之前在Instagram上上傳了小時候和父親的合照懷緬他外，也在爸爸去世2年後用他的名義創立了「保羅沃克基金會（Paul Walker Foundation）」，希望能夠把父親的愛延續下去。

▲梅朵沃克（Meadow Walker）更新Instagram。（圖／翻攝自Instagram／meadowwalker）