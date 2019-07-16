小氣老爸？郭彥均「錢花刀口」在家搭帳篷當度假

記者許逸群／台北報導

公視益智節目《一呼百應》本周主題「你喜歡哪一種老爸」，邀請到了演藝界的四位好爸爸代表，潘若迪、Paul組成很敢花老爸隊，阿BEN、郭彥均組成超節省老爸隊。節目一開場聊到小氣老爸的話題，主持人黃子佼表示聽說郭彥均是個非常小氣的老爸，郭彥均不否認地表示「我是把錢花在刀口上」。

▲演藝圈好爸爸們一起上節目拚獎金。（圖／公視提供）

郭彥均被虧是小氣老爸，他也坦言，別人度假都要住飯店，但他就很實際，只要去家具店買個帳篷，就可以天天在家都像度假。沒想到立刻遭到潘若迪笑虧：「郭彥均工作忙常常不在家，都是老婆一人在家帶孩子，就連放假也要關在家裡！」

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▲▼四位老爸分為「小氣」與「大方」組。（圖／公視提供）

潘若迪則表示自己平時節省開銷，錢都花在孩子身上，「我上個月六月份大約只花了4千3百多元。」令黃子佼忍不住驚呼大人月花4千，其他賺的錢都投資在孩子身上很令人感動。潘若迪則強調「小孩子開心最重要」，吳姍儒在一旁也忍不住稱羨「好好喔」。

阿BEN聽到潘若迪的分享也忍不住跳出來澄清，表示自己是省吃儉用不是小氣，「我們家連小朋友衣服的錢都省下來，老大的衣服就給老二繼續穿，偏偏老二是女生，只好讓她穿男生的衣服。」黃子佼還開玩笑表示，從媽媽的衣服就可以開始傳給兒子，阿BEN也笑說尺寸差不多！