ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小氣老爸？郭彥均「錢花刀口」在家搭帳篷當度假

記者許逸群／台北報導

公視益智節目《一呼百應》本周主題「你喜歡哪一種老爸」，邀請到了演藝界的四位好爸爸代表，潘若迪、Paul組成很敢花老爸隊，阿BEN、郭彥均組成超節省老爸隊。節目一開場聊到小氣老爸的話題，主持人黃子佼表示聽說郭彥均是個非常小氣的老爸，郭彥均不否認地表示「我是把錢花在刀口上」。

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲演藝圈好爸爸們一起上節目拚獎金。（圖／公視提供）

郭彥均被虧是小氣老爸，他也坦言，別人度假都要住飯店，但他就很實際，只要去家具店買個帳篷，就可以天天在家都像度假。沒想到立刻遭到潘若迪笑虧：「郭彥均工作忙常常不在家，都是老婆一人在家帶孩子，就連放假也要關在家裡！」

請繼續往下閱讀...

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲▼四位老爸分為「小氣」與「大方」組。（圖／公視提供）

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

潘若迪則表示自己平時節省開銷，錢都花在孩子身上，「我上個月六月份大約只花了4千3百多元。」令黃子佼忍不住驚呼大人月花4千，其他賺的錢都投資在孩子身上很令人感動。潘若迪則強調「小孩子開心最重要」，吳姍儒在一旁也忍不住稱羨「好好喔」。

阿BEN聽到潘若迪的分享也忍不住跳出來澄清，表示自己是省吃儉用不是小氣，「我們家連小朋友衣服的錢都省下來，老大的衣服就給老二繼續穿，偏偏老二是女生，只好讓她穿男生的衣服。」黃子佼還開玩笑表示，從媽媽的衣服就可以開始傳給兒子，阿BEN也笑說尺寸差不多！

推薦閱讀

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭彥均, 一呼百應

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡一天《蜜汁燉魷魚》天才大神帥炸！暗戀電競女神10年：我屬於她
  2. 何嘉文尪製造浪漫！排隊一小時半...水餃店共進燭光晚餐
  3. 拜完龍山寺月老認愛…2天後神反轉！　女星爆「是小三」男友護愛
  4. 鄭俊英、崔鍾訓否認性侵！　反咬「黃金手機違法」⋯韓網爆氣：有破綻
  5. Tinder砲友變男友⋯爽遊東歐一夜情玩出真愛！導演承認：真實故事
  6. 唐嫣藏不住了！一PO照「螢幕反射圓球肚」　究竟有沒懷孕…真實身材曝光
  7. 史萊哲林加50分！跩哥馬份「天堂般嗓音」飆情歌　粉：唱給哈利波特嗎？
  8. 遭報導涉入貴婦團詐健保案　李晶玉告華視獲償20萬
  9. 60年代老片《燒肉粽》重新翻拍！向台語片黃金年代致敬
  10. 前女團隊長被碰胸、下體緊貼！變態背後熊抱..她淡定回4字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366