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李多熙主持《Queendom》霸氣預告公開！6參賽女團流出

記者吳孟庭／綜合報導

捧紅Wanna One、I.O.I，擅長製作偶像實境秀的Mnet電視台又要出新招，宣布將企劃一檔6組女團PK的生死鬥。綜藝節目最新預告曝光，主持人就是李多熙，她彷彿現正熱播的韓劇《請輸入檢索詞WWW》裡面角色「車賢」本部長上身，以女王氣勢降臨。而哪6組女團參賽，網路上疑似已經曝光。

▲李多熙主持《Queendom》霸氣預告公開！6參賽女團流出。（圖／翻攝自YouTube／Mnet Official）

▲李多熙主持《Queendom》霸氣預告公開。（圖／翻攝自YouTube／Mnet Official）

在取名為《Queendom》的新節目30秒預告中，黑白畫面裡，李多熙坐在沙發翹著二郎腿，看著電視播放的音樂節目，耳邊還傳來「今天榮耀的第一名是？」的每周冠軍報榜，她皺著眉頭，用手托著下巴陷入思考，接著看著鏡頭說，「所以，真正的第一到底是誰？」

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《Queendom》將找來6組女團競爭，同時回歸樂壇進行對決，看誰能獲得真正的第一名。韓網已傳出6組女團名單，分別是Gugudan、DIA、Weki Meki、fromis_9、EVERGLOW與本月少女。

女神哭哭了！韓國男學生cos「雪炫」3連發拍畢業照(圖／翻攝自프로듀스 101 - Mnet Produce 101臉書)

▲Mnet曾推出《Produce 101》造成旋風。（圖／翻攝自프로듀스 101 - Mnet Produce 101臉書）

Gugudan、DIA、Weki Meki都擁有I.O.I成員，fromis_9與EVERGLOW則都有參加過Mnet其他偶像實境秀《偶像學校》與《Produce 48》的成員，本月少女則是有成員參加過JTBC與YG娛樂的大型選秀《MIXNINE》。

獲勝的隊伍等於成為稱霸女團的「Queen」，《Queendom》便是以此命名，主旨暫訂為「女團同時回歸對決秀」，預計7月底開始拍攝，8月底正式播出。

▼《Queendom》新韓綜預告公開。（影片來源：YouTube Mnet Official）

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李多熙, Queendom, 日韓風

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