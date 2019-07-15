結婚8月小龍女爆婚變！　放閃照全刪光…洋老婆傳爭117億家產

記者陳芊秀／綜合報導

19歲「小龍女」吳卓林和女友Andi Autumn結婚不到一年爆婚變！她無預警刪光和妻子有關的貼文，妻子更刪光所有照片，只留一張影子合照，貼文寫道：「Bye bye social media，I'm on a mission.（再見了社群網站，我要執行一個任務。）」疑似爆發婚變，引發外界好奇。

▲吳卓林和Andi結婚8個月爆婚變。（圖／翻攝自Andi IG）

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Andi Autumn的IG現在只剩一張影子合照，並向社群網站告別，貼文中的「任務」並未多加說明，留言串有人好奇問「買了新房子嗎」，也沒有做出回覆。她年紀大吳卓林12歲，兩人不顧外界質疑和反對，在加拿大登記結婚，時常透過IG抒發心情，曾寫下長文，「積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案」，被推測是在抱怨吳卓林頹廢不長進，由於成龍家產高達117億，又遭吳綺莉懷疑「要的是錢」，除了傳出感情生變，也有部分人士推測，她未來會加入爭取分家產的行列。

▲Andi刪光所有甜照，只留影子合照道別。（圖／翻攝自IG／Andi）





▲Andi曾寫下長文「積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案」，疑似抱怨吳卓林不長進。（圖／翻攝自IG／Andi）

吳卓林身為成龍之女，從出生以來就是媒體焦點，長大後和媽媽吳綺莉關係惡化，2017年和Andi Autumn戀愛交往，為女方輟學離家、出櫃，私奔加拿大等，不過婚後經濟陷入困境，還拍影片透露兩人睡天橋下，流落街頭，最近則被目擊回到香港生活，走在街頭不時拉下口罩親吻，宛若熱戀情侶，沒想到隔2個月IG甜照全刪光，只留下20則和自己有關的貼文，婚姻疑似又亮紅燈。

▲吳卓林2018年11月在加拿大和Andi登記結婚。（圖／翻攝自IG／吳卓林）

▲吳卓林刪光和Andi有關的照片，只留下自己相關的貼文。（圖／翻攝自IG／吳卓林）