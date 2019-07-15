巨石強森「反派黑亞當」確定缺席《沙贊！》續集　製片解密原因

記者洪文／綜合報導

DC電影《沙贊！》續集《沙贊！2》（Shazam! 2Shazam! ）正在籌拍中，外界期待巨石強森（Dwayne Johnson）演出的「黑亞當」出現在電影中，不過男主角柴克萊威（Zachary Levi）近日證實兩人不會在續集合體，「畢竟他們的想法是先拍攝《黑亞當》獨立電影。」

▲巨石強森演出《沙贊！》漫畫中最大反派黑亞當。（圖／翻攝自MovieWeb）



柴克萊威近日出席活動表示，「我可以說，據我所知，黑亞當不會出現在《沙贊！》第2集當中，因為他們的想法是先拍攝《黑亞當》獨立電影。如果我們拍攝《沙贊！》第3集或是《黑亞當》第2集之類的，那時兩個角色就會相遇了。」

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黑亞當一直以來是沙贊的最大反派，兩個角色相遇被認為是《沙贊！》系列的巔峰。柴克萊威表示：「如果我們在第2集就這樣做，那之後還要拍什麼？難道第3集要拍我們坐下來一起玩遊戲嗎，這樣就會很無聊了，兩個角色肯定會相遇的，這是一個目標，但是實現之前，需要慢慢達到目標。」

《黑亞當》製片Hiram Garcia前一陣子透露，將會延遲沙贊、黑亞當見面的時間，「不想為了將兩個角色塞進同一部電影，而犧牲任何一個英雄的關注度。」而他在《玩命關頭：特別行動》首映會證實，該片將由巨石強森新片《叢林巡航》導演豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet Serra）執導。

《沙贊！2》（Shazam! 2）最快將於2020年春季或是夏季初開拍，《黑亞當》則是尚未宣布開拍時間。