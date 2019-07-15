記者古靜兒／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》7月12日播出最新一集，並公佈了最新的排名。琴東賢練習生獲得第10名後卻遭到網友攻擊，被認為排名造假，他所屬的經紀公司已於15日發表聲明，將對散播不實謠言者採取法律行動。

▲《Produce X 101》練習生琴東賢最近慘遭網友惡意攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

琴東賢練習生在節目最新一集的排名發表中，從第19名上升至出道圈中的第10名，躍升9個位置的他堪稱是決戰之日的大黑馬，然而人紅是非多，自該集節目播出後網路上就出現了許多對他的惡意攻擊。琴東賢所屬經紀公司C9 Entertainment 15日發佈了以「將對散播琴東賢排名造假的用戶採取法律行動」內容為主的官方聲明，希望能夠制止謠言繼續散播。

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▲琴東賢（左二）和其他練習生感情十分要好。（圖／翻攝自Facebook／Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

《Produce X 101》將在7月19日決戰之日揭曉最後出道的11人，由於節目的每季決賽表演舞台都非常精彩，因此更是令許多粉絲相當期待。

C9 Entertainment官方聲明全文：

「您好，這裡是C9 Entertainment。

真心感謝您一直對本公司旗下藝人及練習生給與的大力支持和應援。

近日本公司得知社交網站上流傳許多有關本公司旗下練習生琴東賢先生的謠言，內容包括節目中的名次造假以及相關毫無證據的造謠。

在這方面，本公司持續發現大量散發相關謠言的用戶，也已將這些用戶的ID截圖並製成PDF檔案。

對於至今已發現的所有不實謠言貼文，本公司將按照計劃採取法律行動。希望用戶將已上傳的貼文及時刪除，並請停止散發相關不實的資訊。

另外，也請大家持續關心和應援每瞬間都竭盡全力的101位練習生。

謝謝大家。」

▲C9 Entertainment發表官方聲明。（圖／翻攝自Facebook／C9 Entertainment）