彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

記者洪文／綜合報導

漫威首部華人英雄電影《上氣》（Shang-Chi）正在籌備中，網友敲碗點名彭于晏、吳彥祖等男神，或是《從前，有個好萊塢》飾演「李小龍」的邁克瑪赫（Mike Moh）、《金剛戰士》飾演「黑衣戰士」的林路迪（Ludi Lin）、《陰屍路》飾演「李格倫」的史蒂芬元（Steven Yeun）演出，不過現在傳出2大選角條件，上述人選全部都被刷掉了。

▲網友敲碗彭于晏演出《上氣》。（圖／翻攝自網路）



權威媒體《綜藝報》（Variety）記者Justin Kroll的推特透露，漫威工作室《上氣》為了忠實原著，男主角年齡介於20歲至29歲之間，而且必須具備華人血統，排除其他地區亞裔演員演出。他隨後又補充表示，目前尚未有任何演員名字出線，只是確定選角的方向，不過或許最快在聖地牙哥動漫展（SDCC）就會公布演員。

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如此一來，光是「年齡介於20歲至29歲」這個條件，37歲的彭于晏、44歲的吳彥祖、35歲的邁克瑪赫、31歲的林路迪、35歲的史蒂芬元全部出局。大陸網友現在開始把目標轉向5歲習武、現年26歲的黃子韜，外媒則認為《沙贊！》飾演長大版「尤金」的羅斯巴特勒（Ross Butler）頗有機會，也有網友認為漫威選角恐怕爆冷，不會挑選具有名氣的演員。

▲《沙贊！》演員羅斯巴特勒。（圖／翻攝自Instagram／Ross Butler）



漫畫中「上氣」首度出現在1973年《Special Marvel Edition》第15期中，由Steve Englehart和Jim Starlin創作出，為反派傅滿洲的兒子，生長環境與世隔絕，從小就接受武術訓練，無論是雙截棍還是劍都難不倒他，剛開始為父親執行任務，後來知道父親是個壞蛋後，便決定起身對抗。

《上氣》由曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓擔任導演，《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本，漫威工作室期望以多元化角色，帶給觀眾不一樣的作品。

漫威工作室確定在台灣時間21日早上8點15分於聖地牙哥動漫展（SDCC）召開記者會。