小勞勃道尼「切割鋼鐵人」：我不是我的角色　《復仇者4》告別11年偏離人生

記者洪文／綜合報導

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）2008年演出《鋼鐵人》紅遍全世界，10多年來他與「鋼鐵人」幾乎畫上等號，如今在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）正式卸下角色，他也開始在計畫切割鋼鐵人的身分，專注在新的角色與新的個人生活，「我不是我的工作，我不是那個被塑造出來的角色。」

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

多年來小勞勃道尼與鋼鐵人角色合而為一，他向外媒《好萊塢報導》表示：「最初，我透過東尼史塔克這個角色與漫威電影宇宙連結及合作，我也做好這份工作，不過逐漸開始有些偏離自己，該怎麼說呢？有時演員會變得像爲角色服務，主人開始反倒像是寵物了。」他一直避免與角色合而為一，「我不是我的工作，我不是那個被塑造出來的角色。」

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／迪士尼提供）



其實小勞勃道尼未來還有很多新的電影演出，包括《福爾摩斯3》以及重啟版的《怪醫杜立德》，但他至今仍未真正體會到「鋼鐵人後生活」，「我還沒專注在探索新的角色以及新的個人生活，向前去找到你該做的人生是好的。如果把目光放在2019年這個春天，這是切割前一階段、下一階段的轉捩點，我最好先從精神去跨越這個關卡。」

對此，許多網友給予小勞勃道尼支持，「喜歡你從來不是因為你是鋼鐵人，而是因為你是小勞勃道尼」、「角色綑綁對於演員是很致命的」、「期待福爾摩斯」，但也有網友認為很難，「在我心裡你已經是鋼鐵人了」、「不好意思，我做不到」、「我不管，你就是東尼史塔克」。