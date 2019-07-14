恐怖打工「1晚賺5萬」還有封口費！　半夜回收「詛咒人偶」拔釘聽慘叫聲

▲日本京都某神社提供一種打工，1晚可賺5萬。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳芊秀／綜合報導

日本打工吸引眾多年輕人不分海內外，紛紛投入短期兼差的行列，其中在京都傳出有一份特殊的打工，一晚就能得到報酬5萬日幣（約台幣1.4萬元）。只是聽完這份打工內容後，不少人就半途離開了！

怪談小說家中山市朗最近上節目分享真實案例，京都有一個結緣的靈氣之地，某人年底收到一晚5萬的打工邀約，工作保證和犯罪集團無關。他接到指示在晚上9:00來到神社，發現已經有40至50人在現場等候，接著宮司現身說明：「如果聽完這件事覺得不可能辦到，想回去的話也沒關係，到時候還會支付1萬元（約台幣2800元）封口費。」

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究竟是什麼打工？原來是過去常有人到神靈駐守的山中，在丑時（約深夜1點到3點）到神木前，拿出準備稻草人向憎恨的對象下咒，並將人偶釘在神木上，打工的人就是要去回收這些詛咒的人偶。由於正好是迎接新年前夕，半數以上的人聽到是這樣的工作內容，都選擇離開。

▲打工者須半夜入山，到神木前拔掉詛咒稻草人。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

留下的人問：「摸了（詛咒人偶）沒關係嗎？」宮司表示，「關於這個不好說，但是結束後我們會幫你驅邪。」接著留下的人分成2、3組，帶著拔釘鎚、梯子、長梯等裝備進入山中作業，不只取下詛咒人偶，還有受詛咒的人的帽子、衣服、手機、照片、毛髮等都要一起回收。

▲打工者聽完內容跑了一半，留下的人入山拔詛咒人偶，還有詛咒對象的衣服毛髮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

直到天亮前，打工者已經拔下近100個詛咒人偶，完成工作的人獲得5萬元，但是回家路上忍不住說：「以後我再也不幹了。」而當晚工作過程中，曾聽見慘叫聲，原來是有人拔釘時血濺當場，更有一名男子突然送醫急救，中山市朗透露，「送醫的男子被診斷出，胃裡頭有3根釘子。」