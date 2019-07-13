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台北電影獎評審內幕／黃嘉千「ＯＯ演技」勝出！李烈：丁寧輸得可惜

記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮圓滿落幕，評審團主席李烈會後表示：「這一次評審會議非常冗長，整整開了12小時，有非常多的獎項中間有很長、激烈的討論。今年的評審都蠻理性的，我希望今年賽制改變之後，可以讓評審完全支持他們的電影，盡情為他們的電影表達意見，評審花了很多時間護衛自己的影片。」

▲台北電影獎，最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）

李烈透露，討論最久的項目是最佳劇情長片，最後一輪是《老大人》、《幸福城市》廝殺。紀錄片部分則是《你的臉》、《未來無恙》在最後一輪廝殺，「他們風格太不一樣了，所以討論非常久。」百萬首獎則是《你的臉》、《去年火車經過的時候》爭執最久，由於分別是長片、短片，因此各有擁護者，「這兩支片子在多數評審心裡面都是最喜歡的，最後《火車》因更具備台北電影獎的精神，它是一部創新的，具有未來性的。」

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▲台北電影獎，最佳劇情長片老大人。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳劇情長片《老大人》。（圖／記者林敬旻攝）

女主角創下台北電影節首次個人獎項「雙黃蛋」紀錄，也是個人獎項討論最激烈的。李烈表示：「我們先討論4個大獎，到了女主角卡住，大家意見一直相持不下，投票出來的結果只差一票，有評審提出來，大家對於長片、短片表演的難度爭執很久，我們認為不能爭執下去了，後來就有評審提出來並列，這是表演獎項第一次，對我來說並列是非常大的事情，我們就把女主角放下，先討論其他獎項，如果贊成並列，需要全體評審都同意，我們才可以確定這個提議，後來13位評審都同意，才有這個名單產生。」她坦言，徐若瑄有被討論過，「她在《人面魚》是沒有見過的表演。」

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台北電影獎最佳女主角「雙黃蛋」劉引商、李亦捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，最佳女主角李亦捷。（圖／記者林敬旻攝）

不只女主角，女配角也是爭執很久。李烈坦言：「黃嘉千是以『減法演技』獲勝，從她最前面開始，後來是一路收、一路收，從整個表演的能量，最後是完全內斂到極致。丁寧的表演非常喜歡，去年金馬獎不是白拿的，那個大姐頭的氣勢是非常吸睛的，但是不同評審投票出來的結果也會不同，丁寧輸得非常可惜。」

▲▼丁寧,高捷,台北電影節,台北電影獎。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁寧。（圖／記者黃克翔攝）

談起大鶴獲得最佳男配角而非新人獎，李烈直言今年男配角非常難投，「都是老將、都是非常厲害的演員，大鶴贏在喜劇表演掌握的節奏，評審很多認為喜劇表演節奏是非常難掌握的，雖然他是新人又是老將在前面，說實話，票數都非常接近。」

▲台北電影獎，最佳男配角林鶴軒。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳男配角林鶴軒。（圖／記者林敬旻攝）

雖然多個獎項爭執不下，也有「一面倒」的得主。李烈指出，《老大人》小戽斗在男主角獎項一面倒，「第一輪幾個演員都沒有過半，鄭人碩有被受到討論。」而《大餓》蔡嘉茵在新人獎項也是一面倒，「完全的自然，非常有層次，印象深刻，我們還想說她是誰，值得鼓勵。」

▲台北電影獎，最佳男主角小戽斗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳男主角小戽斗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，最佳新演員蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳新演員蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

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