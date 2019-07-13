專訪／方大同升格當爸自問：我行嗎？　最想請「他」幫忙顧小孩

記者蔡琛儀／專訪

方大同睽違8年，將在8月24日二度攻上台北小巨蛋，舉辦「TIO靈心之子」巡迴演唱會，現在的他除了歌手、「賦音樂」和「賦影視」老闆，還有另一個職業，就是童書作家，他的作品獲得不少爸媽和小朋友的喜愛，他也希望未來自己的孩子能夠一起看看這些書，打趣說要把童書當保母：「都去看，然後不要來煩我，哈哈哈。」

▲▼方大同將二度攻蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

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方大同坦言，曾試著想過自己當爸爸的樣子，「也會擔心，真的養孩子不容易啊，就會覺得『我行嗎？』很難想像。」他認為「孩子的教育」是他最為擔心的事，深怕自己沒辦法教好小孩。

不過他期望未來自己的孩子能多閱讀，也會少讓小孩使用3C產品，「這習慣（指用3C產品）不是特別健康啦，像我自己也是整天都在看，花了不少工作時間在手機上面。」他舉自己的表姐和表姐夫為例，夫妻倆只讓孩子在固定時間內使用。

▲方大同還不急著組織家庭。（圖／記者黃克翔攝）

現在的他正值工作衝刺期，賦音樂旗下還簽了王詩安、孔藝弦兩名女弟子，因此家人都不會催他何時要結婚生子，而他2017年升格金曲歌王，如今又將二度攻蛋，透露生活和心境都沒太大改變，唯一變的就是越來越忙。

即使音樂的工作已經讓他忙得人仰馬翻，但他還是相當熱衷投入童書創作，目標是至少出到30本，「我覺得這個創意可以衍伸很多有趣的事情，音樂也是，孩子們也會看得開心，都是很有意思的事情。」

▲▼方大同即使音樂工作已相當忙碌，仍熱衷於童書創作。（圖／記者黃克翔攝）