李佳豫認「吳念軒是唯一」！　幫買早餐、按摩沒怨言：奴性被激發了

記者李欣容／台北報導

吳念軒、李佳豫在台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》培養出好感情，李佳豫說，吳念軒是第一個讓她打破原則的人，「我對人都會從100分的耐心開始扣，但是我給了他無極限。」就連吳念軒嫌棄她買的早餐，她也都不生氣。

▲《月村歡迎你》吳念軒、李佳豫 。（圖／翻攝自Facebook／吳念軒、三立提供）

吳念軒很感謝李佳豫在拍攝時給他滿滿的自信心，兩個人相差13歲，一開始真的覺得有代溝，但相處到後來竟可以為所欲為的講話，吳念軒說李佳豫是最捧場他笑話的人，李佳豫則說：「前陣子新聞稿有發說，『小豫兒喜歡大男人命令她』...我可能有不小心被吳念軒命令到，激發了奴性。」

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▲李佳豫給了吳念軒無極限的耐性。（圖／翻攝自Facebook／吳念軒）

有時下戲吳念軒會載李佳豫回家，早上也會載她上班，李佳豫則會幫他買早餐，幫他把包裝都撕開，他快睡著時幫他按摩肩頸，連她自己都說，「好像在服侍皇上一樣，可能我上輩子欠他的，這輩子要還完。」曖昧指數破表，但被問到兩人是否有發展可能，李佳豫一直說兩人差13歲，自己是姐姐，戲殺青後吳念軒只會多一個好姐姐。

▲《月村歡迎你》殺青酒 。（圖／三立提供）