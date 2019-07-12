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爆接受Mike金援…被虧「小S老公的大奶嫩模」　Mika回應了！

記者傅家妤／綜合報導

小S（徐熙娣）老公許雅鈞（Mike）日前被周刊爆料深夜送辣妹回家、金錢資助黑澀會美眉Mika等，當時她第一時間發聲力挺，「我老公就是喜歡招呼朋友」。12日Mika在IG上貼出與朋友相聚影片，被友人狂虧是「跟小S老公的大奶嫩模」，她終於回應了！

▲許雅鈞、Mika。（圖／翻攝自IG／Mika）

▲Mika被爆料接受許雅鈞的金援。（圖／翻攝自微博／小S、IG／Mika）

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黑澀會美眉Mika先前被爆出接受許雅鈞的金援，並向友人說出：「不知道他還可以照顧我多久？」對於該爆料，小S表示自己不知道，並未有多做回應，而許雅鈞也一直沉默至今，當事人之一Mika心情則似乎未受到影響，依舊在社群網站上與粉絲分享自己的日常，與朋友一起聚餐、跳舞喝酒。

▲許雅鈞、Mika。（圖／翻攝自IG／Mika）

▲Mika與友人相聚遭朋友狂虧。（圖／翻攝自IG／Mika）

12日凌晨Mika在IG限時動態上轉發了一段由朋友掌鏡拍她的影片，畫面上還寫著「大奶嫩模在這」，另一段由她自己PO出影片則是友人對著她拍攝，Mika頻頻遮臉，期間該名友人還不斷拉開她的手並調侃「最近新聞很紅的那個，跟小S老公的那個大奶嫩模。」Mika在畫面底下寫道：「真的很靠背！」語氣似乎非常無奈。

▲許雅鈞、Mika。（圖／翻攝自IG／Mika）

▲Mika回應。（圖／翻攝自IG／Mika）

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關鍵字

小S, 徐熙娣, 許雅鈞, Mike

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