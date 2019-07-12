粉絲花錢找人代拍照！　胡彥斌斥「沒誠意」：真的喜歡就自己來

記者李湘文／綜合報導

長期追星的粉絲多半都知道，有些人會到各大場合拍攝明星高清照，再販售給想要的粉絲、站子，這種工作被稱為「代拍」。不過，也有明星不喜歡這類行為，例如胡彥斌12日就發文呼籲粉絲不要找代拍：「這種花錢就能解決的事情看不上，沒誠意。」一番話引發熱議。

▲胡彥斌發文呼籲粉絲不要花錢找代拍。（圖／翻攝自微博／胡彥斌）

胡彥斌疑似被代拍騷擾，12日突然透過個人微博喊話粉絲：「不要搞什麼代拍，如果是真的喜歡就自己來，哪拍是偶遇，我願意和你合影。」似乎是真的對代拍一職有所不滿，他接著還補上一句強調：「這種花錢就能解決的事情看不上，沒誠意。」希望粉絲不要在代拍身上花錢。

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▲胡彥斌要求粉絲，如果是真的喜歡就自己來。（圖／翻攝自微博／胡彥斌）

胡彥斌這一番話掀起網友討論，有人委屈「關我們粉絲什麼事？明明就是那些不要臉的代拍騷擾胡校長」、「粉絲不背鍋，這種代拍的有啥意義」；但也有人認為代拍並沒有錯，「站子需要高清圖，才花錢請代拍，這在飯圈很常見」、「也不想想自己親自追得花多少錢」、「想得太簡單了吧」。

▲胡彥斌發文後，引起網友熱議是否支持代拍。（圖／翻攝自微博／胡彥斌）

事實上，代拍在飯圈雖然很常見，但有些人只顧著要拍到照片，不管是否會造成明星、工作人員、其他路人困擾，因而時常引起爭議。先前也曾有代拍上了飛機後，依然對著男團「Nine Percent」成員小鬼、林彥俊狂拍，遭到工作人員勸阻不聽，惱怒大罵髒話嗆「你們算什麼天皇巨星，不讓拍」，在飯圈引起譁然。