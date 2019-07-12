情牽華嫂30年！劉德華來台放閃　夫妻相處「2個字」最重要

記者洪文／台北報導

天王劉德華與《人肉叉燒包》香港名導邱禮濤12日來台，宣傳電影《掃毒2天地對決》。他在片中挑戰多項高難度的動作，他坦言：「老婆確實會擔心！」而又問到夫妻相處之道，他大方回應：「坦白最重要！」至於再拚一個兒子？他也給了一個幽默大器的回覆，展現天王巨星的風度。

▲劉德華與導演邱禮濤來台，宣傳《掃毒2天地對決》。（圖／記者張一中攝）



原本劉德華只有擔任《掃毒2天地對決》監製，後來直接跳下來演出男主角，與古天樂同台飆戲。對於再度演出警匪片的挑戰，他笑說：「其實這個角色跟平常差不多，把所有以前演過的集中起來，好像《古惑仔》變成《無間道》，最後成為《追龍》，小混混一路變成熟，這個角色一直都有，同一個類型角色又再打動人，這是我最大的挑戰。」

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《掃毒2天地對決》最大賣點「地鐵站內飛車追逐戲」，劇組砸錢搭建地鐵站拍攝。身為監製的劉德華笑說：「我們的片酬都給他花了，欸，地鐵1：1，大概台幣3000多萬吧！」黃子佼立刻誇他：「監製就是厲害，電影公司給的資料就是3900萬台幣。」其實原本是一次搭建兩層地鐵站，但須耗資7000多萬，只好拍完一層拆掉再搭一層，他笑說：「一次搭兩層，古天樂片酬都沒了。」

導演邱禮濤多年前執導《人肉叉燒包》，讓台灣影迷至今難忘。主持人黃子佼打趣問起劉德華：「如果導演再拍《人肉叉燒包》，你願意演嗎？」劉德華幽默笑回：「他那些Cult Film（成本）比較便宜，請不起我！」黃子佼笑說：「也許有不同的一面啊！」結果劉德華立刻起身，轉過來，屁股面對觀眾，笑說：「這一面嗎？」黃子佼笑回：「很俏皮！」

向來親民的劉德華面對媒體各種問題，有求必應，展現巨星氣度。有記者丟直球問他：「片中愛子心切，現實生活會不會想要一個兒子？」他大方回覆：「這個會讓很多人有壓力，不要談好嗎？」不過他也大方分享夫妻相處之道，就是「坦白」兩個字。又有記者問他有沒有夢想？他幽默回覆：「夢想比周潤發的高！」全場笑翻。後來全體記者挖起古天樂、宣萱結婚傳聞，他則回：「我沒你們這麼八卦！」隨後補充：「拍片時真的沒看過宣萱。」

其實《掃毒2天地對決》是劉德華墜馬復原之後，第一部演出的作品，片中剛好安排一場他跟賽馬合照的戲。他笑說：「我以為我很靠近馬，看了電影才發現真的會怕，原來距離這麼遠。」最後推薦電影時間，他不打官腔打趣說：「這是我復原之後第一部電影！」黃子佼笑說：「打悲情牌嗎？」他作勢回：「麻煩大家幫幫忙！」黃子佼又問他：「怎麼願意在街頭辦粉絲見面會？」他暖心回應：「希望大家多看我一眼，別把我忘了！」

這次劉德華來台宣傳《掃毒2天地對決》，官方行程兩天一夜。被問到是否會去吃台灣小吃？他透露：「不會，因為現在吃素，但是我以前來台灣會吃麻辣鍋！」他當場問起記者：「好像現在有素的麻辣鍋嗎？」但他說，這次會待在飯店為主，也不會考慮去外面夜市，而他明天（星期六）下午4點將在西門町電影街舉辦「封街粉絲見面會」，期待與久未見面的粉絲見面。