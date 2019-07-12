「想改行當外送員」　小球申請外送帳號卻過不了審核！

記者蔡琛儀／台北報導

「曙光祭— 免廢收聽」音樂節將在13、14日兩天於信義香堤廣場登場，邀請近20組新生代樂團、歌手輪番登場，包括曙光祭形象大使Gail蓋兒、第一次以歌手身份登上音樂節舞台的網紅展榮展瑞、魚乾、Mom&Dad，以及DSPS、Control T、薄荷綠工場、都市零件派對等樂團；本次擔任「新聲引領長」的莊鵑瑛（小球）也特別到練團室為新生代獨立樂團「鹿洐人（「洐」音同「形」）」加油打氣。

▲小球圓夢擔任美食外送員，替鹿洐人送上自己最愛的甘蔗青。（圖／曙光祭提供）

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小球說，自己一路走來也常有放棄當歌手的念頭，但認真回頭想想自己唱歌的初衷，以及歌迷朋友們的鼓勵，就又湧出力量繼續走下去，她笑說若真的放棄歌手身份，最想做的是美食外送，甚至已申請外送帳號，卻一直無法通過審核。她談起自己偶爾也懷念還是街頭藝人時，和夥伴同吃一碗泡麵也滿足、開心的時期，並鼓勵所有新生代樂團秉持著當初開始玩音樂的信念，勇於嘗試、挑戰各種不同的比賽與演出機會。

小球今天也圓夢擔任美食外送員，為辛苦練團的鹿洐人送上自己最愛的甘蔗青茶加油打氣，且為了響應曙光祭「免廢、永續」的概念，更以身作則，以環保杯取代一次性塑膠杯。