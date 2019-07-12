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姜至奐遭上銬現身！　向爆性侵女職員道歉：作為哥哥對不起她們

記者李湘文／綜合報導

韓星姜至奐（강지환）被指控在家囚禁2女並涉嫌性侵，12日上午被警方移送到地方法院接受審問，風波爆發後首度在大眾面前露臉。他被戴上手銬，用黑色口罩和帽子遮掩臉孔，直到審問完走出法院才開口說話，除了向2位當事人表達歉意，也承諾「會誠實地接受調查」。

▲姜至奐被上銬現身道歉。（圖／CFP）

▲姜至奐被上銬送到法院。（圖／CFP）

姜至奐9日晚間被爆出性侵，在經紀公司聚餐結束後，邀工作人員到家裡喝酒，卻疑似把A、B 2位女職員關起來，性侵其中一位之後，又試圖對另一位性騷擾，最後因為A女偷偷傳訊求救，而遭警方緊急逮捕。不過，姜至奐到案後表示對事情經過沒有印象：「我只記得有一起喝酒，可是後面發生的事情都想不起來了，一睜開眼就發現自己在A她們房間。」

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▲姜至煥9日晚間被緊急逮捕。（圖／翻攝自姜至煥IG）

▲姜至奐被公司女職員控訴性侵。（圖／翻攝自姜至奐Instagram）

姜至奐12日上午被上銬移送法院，約莫接受40分鐘的審問後，才在戶外首度接受媒體採訪。他開口表示：「聽說（當事人）妹妹們因為網路上的留言受到很大的傷害，作為哥哥卻讓她們經歷這樣的狀況，關於這點我很對不起。我很抱歉引起大家擔憂，我會誠實地接受調查。」

▲姜至奐被上銬現身道歉。（圖／CFP）

▲姜至奐向當事人道歉。（圖／CFP）

不過，姜至奐出面後僅簡短發言，對於「是否否認嫌疑」、「為什麼進入工作人員的房間」、「是否覺得自己被冤枉」、「有沒有想對粉絲說的話」等提問，一概沉默應對。而法院在審問姜至奐後，已於下午批准警方的拘留申請，接下來警方將傳喚當天一起喝酒的其他當事人進行調查。

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