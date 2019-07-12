電影版《金剛戰士》驚爆重啟！紅衣戰士證實：全員不回歸

記者洪文／綜合報導

電影版《金剛戰士》（Power Rangers）驚爆重啟！獅門影業2017年推出《金剛戰士》，票房、口碑不如預期，粉絲遲遲等不到續集，後來《變形金剛》公司孩之寶2018年以5.22億美金買下版權，一度宣告繼續拍攝續集，不過現在似乎將以「重啟版本」籌拍新片。

▲《金剛戰士》劇照。（圖／CatchPlay提供）

請繼續往下閱讀...

2017年電影版《金剛戰士》演出「紅衣戰士」的戴克蒙哥馬利（Dacre Montgomery）近日出席《怪奇物語》宣傳活動中透露，孩之寶正在計畫製作另一部《金剛戰士》，但是他或當時一起演出的夥伴確定不會參與演出，實際上應該是一部重啟的電影。對此，孩之寶並未做出回應證實。

▲《金剛戰士》劇照。（圖／CatchPlay提供）



孩之寶2018年從Saban Brands買下《金剛戰士》，當時CEO布萊恩高德鈉（Brian Goldner）表達將會繼續開發「新的電影」的期望，而且表明是「續集」，「這個品牌最近才出現人氣增長的趨勢，孩之寶將與電影製作公司合作，開發新的《金剛戰士》電影，作為2017年發布的後續版本。」

事實上，孩之寶近年來將《變形金剛》系列以「軟重啟」方式拍攝《大黃蜂》，票房、口碑相當成功，因此外媒認為《金剛戰士》或許可能仍會以同樣方式拍攝續集，也許使用全新演員陣容，或是直接拍攝《新金剛戰士》（Power Rangers Zeo）延續首集的故事，並且介紹更多新的角色。