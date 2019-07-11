記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團2AM出身的李昶旻，曾待在JYP娛樂，是TWICE、GOT7師兄，唱紅《死也不能放開你》、《你也像我一樣》闖出名氣，後來由經紀公司Big Hit接手管理，一直到去年都還是BTS師兄，宣布即將於8月來台開個人演唱會，票價、場地資訊一次公開！

▲2AM成員李昶旻放送腹肌照，約好8月10日見台粉。（圖／亞士傳媒提供）

李昶旻首波宣傳照片秀出完美腹肌，下半身露出內褲頭，展現性感男人味！今年33歲的他，11年前以美聲男團2AM出道，2010年以《死也不能放開你》橫掃各項音源大獎，同年與8eight成員李賢組成企劃團體「Homme」，抒情好歌也頻頻成為KTV必點歌單！

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由於JYP娛樂和Big Hit娛樂算是兄弟公司，2010年2AM的經紀管理約交給Big Hit，即使2015年2AM與JYP娛樂合約到期後，其他3人皆離開原公司，僅昶旻選擇續留Big Hit，一直到去年初都還是防彈少年團的師兄。

▲李昶旻與防彈曾屬同一家經紀公司。（圖／亞士傳媒提供）

李昶旻近期發行個人SOLO單曲《easy to say》，宣布即將在8月10號來台舉辦個人演唱會，帶來多首經典歌曲，並和等待已久的台灣「I AM」（官方粉絲名）們好好相聚，票價共分為3800、2800元，以及身障區1900元，預計在7月21日（日）上午10點於KKTIX 售票系統及全家便利商店機台FamilyMart開始售票。