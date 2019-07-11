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TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團TWICE出道以來擁有高人氣，2019年展開首次世界巡迴演唱會，但日籍成員MINA卻疑似突然患有舞台恐慌，公司在11日直接宣布她將缺席接下來的6場演唱會，讓粉絲擔心又錯愕。

▲MINA。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲MINA疑患舞台恐慌。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

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JYP娛樂11日在TWICE官網發布公告：「想跟各位告知TWICE成員MINA現在的身體狀況，MINA內心突然襲來對於站上舞台的極度不安和緊張感，目前還沒有診斷出確切原因，正在尋覓各大機關找出原因，MINA和成員們討論過後，由於MINA的狀態需要進一步治療和專業措施，因此將不參加『TWICE World Tour 2019 'TWICELIGHTS'』，希望各位能夠齊心祈禱MINA早日康復。」

▲MINA。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲MINA將缺席TWICE未來巡演。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

事實上，TWICE6月29日在馬尼拉的演唱會，就是MINA身體出狀況前的最後一次公開演出，當時的影片被翻出後，就可以發現MINA在當時表演全程就已經沒有出現笑容，臉部非常僵硬，她雖然面無表情，但仍專業地完成整場演出，畫面曝光後，也讓粉絲看了心疼不已。

▲MINA最後一次表演。（圖／翻攝自YouTube）

▲MINA最後一次表演。（圖／翻攝自YouTube）

▲MINA最後一次表演。（圖／翻攝自YouTube）

▲MINA最後一次的表演就已經沒有笑容。（圖／翻攝自YouTube）

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