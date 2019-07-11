爆密戀孫協志…夏宇童前男友是黃子佼！　3段轟動情史被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

藝人夏宇童11日被爆密戀孫協志，儘管年紀相差11歲，合作《飢餓遊戲》時傳出來電。對此她透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，「公司不過問，就是朋友，但是沒有見過家長。」出道13年的她在娛樂圈傳出數次緋聞，每一段都是密戀，感情世界引發外界好奇。

▲夏宇童爆密戀孫協志，過去和黃子佼有段相差17歲的短命戀情。（圖／翻攝自臉書／孫協志、夏宇童、黃子佼）

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夏宇童現年30歲，出身泰雅族擁有深邃五官，過去是「黑澀會美眉」的「小米」，18歲上節目的清純模樣，仍令觀眾記憶猶新。她2009年和黃子佼爆過相差17歲的密戀，感情生活轟動娛樂圈，不過經過半年戀情就見光死，2011年被週刊拍到和寵物餐廳的帥T店長手牽手，互動親暱，2018年初又被爆密戀女經紀人fish長達7年，雙方被拍到同進同出，當時經紀人鄭重否認有曖昧情。

▲夏宇童是黑澀會小米，18歲上節目模樣清純可愛。（圖／翻攝自YouTube、夏宇童臉書）

女女密戀緋聞1年後，夏宇童又被爆和孫協志密戀，雙方相差11歲，加上男方和韓瑜離婚4年首度傳新戀情，雙方互動格外受到關注。而她表示雙方只是朋友，同時公司也強調不會過問感情事。

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