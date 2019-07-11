Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

記者盧薇淩／台北報導

Ella陳嘉樺11日出席代言活動，她生下勁寶後被診斷出有「應力性尿失禁及膀胱脫垂第二級」，日前也表示不想再生子，她今說：「子宮沒有封麥、輸卵管也沒有打結」，但不想再生第二胎，「如果上天又給我禮物，我就接受。」不過也沒特別做防護措施，尺度大的她笑說：「畢竟我是喜歡快樂的人，有了防備就不快樂。」

▲ Ella決定不再生第二胎。（圖／公關照、翻攝IG）

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Ella巧妙笑說：「畢竟我是喜歡『快樂』的人，有了防備就不快樂，我沒在用（避孕套）、也不想用，我有自己的方法防止禮物太快來。」問及楊丞琳被求婚，她先是獻上祝福，後又笑說：「她想生兒子的話，讓李白哥先讓她快樂；想生女兒，如果想知道原始配方，就問彭佳慧，因為是彭佳慧跟我說的。」但她們開心就好，順其自然不要逼人家。





▲ Ella因生了勁寶子宮、膀胱脫垂。（圖／公關照）

S.H.E日前在金曲獎上合體演出，三人的表演令所有人感動，不過Selina嗓音狀況尚未完全恢復，Ella也說：「即便如此，她還是很想要一起來，因為也不知道下次站上這舞台是什麼時候，要面對這麼多觀眾及批評指教的聲浪，她很勇敢。」至於今年911成軍18週年如何計畫，她表示「每年都很期待，頭好痛，現在有卡住，不管怎樣三人都會聚在一塊，哎呦不知道啦 。」三人感情好，上月Ella生日會隔天，兩姐妹送她個生日禮物，三人一起到日本旅遊，這次沒有帶爸媽同行，享受只有閨蜜的旅行，Hebe跟Selina話匣子一開還聊到天亮。