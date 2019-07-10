ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

跟了29年的社長喜多川病逝！　TOKIO國分太一節目大哭

記者古靜兒／綜合報導

日本傑尼斯事務所社長Johnny喜多川（原名：喜多川擴）於9日下午4點47分在東京一家醫院內去世，享年87歲。喜多川逝世後，首位公開出演節目的傑尼斯事務所人氣組合「TOKIO」成員國分太一，在10日的日本早晨情報節目看到正播映的社長生前影像，更不禁淚灑現場，邊大哭邊思念對方。

▲喜多川。（圖／翻攝自日網）

▲喜多川。（圖／翻攝自日網）

國分太一在節目上說道，為了喚醒喜多川，傑尼斯全公司上下在前往醫院探訪時都各出奇招，想要利用外界各種刺激激發對方沉睡的潛意識，有的人將公司所有發行過的歌曲匯集成長達11小時的經典歌單，重複在病房內播放，也有的整理了所有傑尼斯藝人相關的影像，利用病房內的電視播映。甚至還有同事相約在病房內一起享用社長最喜歡的燒肉便當，而且對方當時還動了一下手指，讓大家都覺得甦醒有望。

請繼續往下閱讀...

▲國分太一大哭。（圖／翻攝自推特、東京體育報）

▲國分太一大哭。（圖／翻攝自推特、東京體育報）

回憶起年輕時候和社長的趣事，國分太一記得有一次對方看見他哭的樣子，還被教訓了一頓：「You是演員，演員是不能哭的，怎麼樣都要忍住！」害他邊哭邊笑說：「看到我現在哭成這樣一定要氣死了吧！」

▲TOKIO。（圖／翻攝自TOKIO官方網站）

▲TOKIO。（圖／翻攝自TOKIO官方網站）

日本造星之父的隕落，令粉絲們都覺得相當遺憾。對於喜多川追悼會一事，傑尼斯發表聲明，告別式將只對家人、旗下藝人進行開放，相關的後事處理細節、會再另外找時間對外說明。

推薦閱讀

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

傑尼斯, 喜多川, 國分太一

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 修杰楷出國收「藍色小藥丸」！　賈靜雯羞羞臉：吃了馬上見效
  2. 小優「女神級美腿照」被抓包修太大！　吳宗憲傻眼：橋都歪了
  3. 《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip
  4. 華莎「沒穿內衣凸2點」現身機場　韓網一面倒支持：太帥了！
  5. 跟了29年的社長喜多川病逝！　TOKIO國分太一節目大哭
  6. 網瘋傳「林志玲凸肚照」爆有喜！　機場拿娃娃遮前面…真相曝光
  7. 《六人行》斷開Netflix！華納串流平台「HBO Max」掌握DC、哈利波特10大版權
  8. 情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺
  9. 喜多川病逝隔天「傑尼斯新社長出爐」　聯手瀧澤秀明再創JPOP傳奇
  10. 許雅鈞遭爆「人民幣愛心幫助」黑澀會美眉　小S護尪：老公喜歡招呼朋友

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366