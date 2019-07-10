跟了29年的社長喜多川病逝！　TOKIO國分太一節目大哭

記者古靜兒／綜合報導

日本傑尼斯事務所社長Johnny喜多川（原名：喜多川擴）於9日下午4點47分在東京一家醫院內去世，享年87歲。喜多川逝世後，首位公開出演節目的傑尼斯事務所人氣組合「TOKIO」成員國分太一，在10日的日本早晨情報節目看到正播映的社長生前影像，更不禁淚灑現場，邊大哭邊思念對方。

▲喜多川。（圖／翻攝自日網）

國分太一在節目上說道，為了喚醒喜多川，傑尼斯全公司上下在前往醫院探訪時都各出奇招，想要利用外界各種刺激激發對方沉睡的潛意識，有的人將公司所有發行過的歌曲匯集成長達11小時的經典歌單，重複在病房內播放，也有的整理了所有傑尼斯藝人相關的影像，利用病房內的電視播映。甚至還有同事相約在病房內一起享用社長最喜歡的燒肉便當，而且對方當時還動了一下手指，讓大家都覺得甦醒有望。

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▲國分太一大哭。（圖／翻攝自推特、東京體育報）



回憶起年輕時候和社長的趣事，國分太一記得有一次對方看見他哭的樣子，還被教訓了一頓：「You是演員，演員是不能哭的，怎麼樣都要忍住！」害他邊哭邊笑說：「看到我現在哭成這樣一定要氣死了吧！」

▲TOKIO。（圖／翻攝自TOKIO官方網站）

日本造星之父的隕落，令粉絲們都覺得相當遺憾。對於喜多川追悼會一事，傑尼斯發表聲明，告別式將只對家人、旗下藝人進行開放，相關的後事處理細節、會再另外找時間對外說明。