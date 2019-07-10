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蔡阿嘎驚吐「曾想要離開人世間」　罕曝心聲：我負面到極致！

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和初戀情人「二伯」結婚後，2018年迎來兒子「蔡桃貴」出生，一家3口生活幸福美滿，他5月到大學演講時，突然自爆曾有過「想要離開人世間的想法」，也揭露當YouTuber不為人知的內幕。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎被封為台灣「YouTuber長青樹」。（圖／翻攝自Instagram／蔡阿嘎）

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蔡阿嘎5月到學校演講，他近日曝光當初的訪問影片，只見他被主持人問到「為什麼總是樂觀面對大家」，他表示自己拍片的初衷就是想帶歡樂給大家，不喜歡散播負面的東西，「我比較像大家網路上的朋友」，但他卻坦言自己不是一個很樂觀的人，「我算是負面到極致的那種人」。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎表示自己不是很樂觀的人。（圖／翻攝自YouTube）

蔡阿嘎更坦言以前面臨到難過沮喪、無力的時候，「想要離開人世間的想法，其實一直有在我身上發生過。」由於當時他只有自己一個人，而且從小爸媽就不在身邊，他認為「走了好像也不會怎樣」，但他選擇將負面想法轉變成勇氣及力量，「既然我連走了都不怕，那我還有什麼好怕的」，現在的他也擁有老婆與可愛兒子，再也沒有這種負面想法。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎將負面想法轉化成正面力量。（圖／翻攝自YouTube）

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴

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