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傑尼斯社長中風逝…木村拓哉強忍22天首發聲！　「您一直堅持領跑到現在」

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）9日辭世，享壽87歲。他生前捧紅眾多超人氣偶像，包括天團SMAP、ARASHI等，深獲藝人敬重。公司晚間發表訃聞後，旗下藝人之一的木村拓哉，也在第一時間透過微博PO文，感謝社長兼恩師的栽培。

▲▼強尼喜多川病逝，木村拓哉發文悼念。（圖／翻攝自《週刊文春》、木村拓哉微博）

▲強尼喜多川病逝，木村拓哉發文悼念。（圖／翻攝自《週刊文春》、木村拓哉微博）

木村拓哉發文：「Johnny桑，一直堅持領跑到現在，希望您可以好好休息。拓哉​」他從90年代演出日劇《長假》、《戀愛世代》、《HERO》等走紅全亞洲，身為傑尼斯藝人，同時身兼偶像唱跳實力、主持節目，以及演技魅力，並突破公司嚴格管理肖像權的規定，成為繼山下智久之後，在大陸開設微博的傑尼斯偶像。

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▲▼強尼喜多川病逝，木村拓哉發文悼念。（圖／翻攝自《週刊文春》、木村拓哉微博）

▲木村拓哉發文：「Johnny桑，一直堅持領跑到現在，希望您可以好好休息。拓哉​」（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

強尼喜多川自6月18日昏倒送醫，各家媒體奔往醫院駐守，傑尼斯事務所對創辦人病況一律封口，直到日前ARASHI出席活動時，由成員松本潤公開病況。外界對於傑尼斯旗下偶像反應相當關注，木村拓哉近日投入新劇拍攝，並未透過社群網站透露焦急心情，直到公司發表訃聞，首度抒發自己的內心感受，粉絲也在留言串感謝老社長「謝謝爺爺，一路好走。」

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