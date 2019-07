電音迷必朝聖！Creamfields奶油田9月來台　老菸槍、W＆W領軍開趴啦

記者洪文/綜合報導

英國電音盛宴「Creamfields奶油田」台灣站3度空降台灣,集結「流行電音團體」The Chainsmokers (老菸槍雙人組)、荷蘭「派對國歌製造機」W&W、「迴響貝斯神童」Slushii、阿曼嫡傳子弟兵「硬派trance小天王」 Andrew Rayel、 「勸世壞小孩」Ben Nicky等10位世界知名DJ,選在全新場地「大臺北都會公園」舉辦,帶給台灣電音迷們充滿新鮮感的派對體驗。

The Chainsmokers 老菸槍雙人組



「流行電音團體」The Chainsmokers (老菸槍雙人組)在全球擁有超高人氣,更締造3首單曲在音樂串流平台Spotify播放次數達10億次、11首夯曲在YouTube共80億次點閱率的傲人紀錄。兩人2018年3月來台舉辦專場演唱會,吸引萬人朝聖大合唱,撼動台北的夜晚,帶給台灣電音迷美好的回憶。

目前以DJ、製作人及歌手身分全方位發展的The Chainsmokers,2019年推出多方跨界合作的全新迷你專輯《World War Joy》,再次打破電音融合其他曲風的框架,包括他們與澳洲搖滾天團「到暑五秒」(5 Seconds Of Summer)合作單曲《Who Do You Love》,投下2019年第一枚結合電音與搖滾的震撼彈,又分別與美國當代饒舌歌手Ty Dolla $ign及歐美新生代小天后Bebe Rexha(碧碧瑞茲莎)合作單曲《Do You Mean》,還有浪漫情歌《Call You Mine》,再創「菸槍式無限循環播放歌單」里程碑。

▲The Chainsmokers。(圖/Super Chill Events提供)



W&W

荷蘭「派對國歌製造機」雙人組W&W,以曲風橫跨Big Room、EDM及Trance曲風聞名,出道至今已連續9年進入世界百大DJ排行榜,2018年得到世界百大DJ第14名。W&W常混音其他DJ及歐美歌手的作品,灌注歌曲全新靈魂,掀起「老歌新聽」風潮,憑藉高品質且持續不間斷的音樂產出,在電音迷心中地位屹立不搖,擁有許多死忠粉絲支持,今年3月的亞洲巡迴演出場場爆滿,在夜店的演出甚至連「站位都難求」,電音迷們表示「W&W出品必佳作,現場演出要聽過」。

▲W&W。(圖/Super Chill Events提供)



Slushii



棉花糖(Marshmello)子弟兵、人稱「迴響貝斯神童」的Slushii,擅長迴響貝斯(Dubstep),未來貝斯(Future Bass)及陷阱(Trap)曲風,以俏皮輕快又迷幻的音樂風格、充滿鮮明個人色彩的形象,快速攻佔年輕人的心。Slushii也以音樂品質產能雙高聞名,6月28日甫發行最新單曲《Far Away》的他,2016出道滿一年時就有相當驚人的作品產出,陸續發表了17首混音作品、5首單曲及一張EP,其中更以混音新一代流行天后亞莉安娜(Ariana Grande) YouTube點擊次數15億次的金曲《Side To Side》得到高度評價,乘著如虹的氣勢打開知名度,迅速累積大量粉絲。2018年Slushii首次登上世界三大音樂節指標之一的明日世界電子音樂節(Tomorrowland) 主舞台演出,正式加入世界級一線DJ的行列。

▲Slushii。(圖/Super Chill Events提供)



Andrew Rayel



「電音天神」阿曼的嫡傳子弟兵Andrew Rayel有「勸世(Trance)界的莫札特」之稱,連續7年進入世界百大DJ排行榜。Andrew Rayel從小學習古典樂,奠定高超的創作組曲能力,身為硬派勸世曲風DJ的代表性人物,擅長將迥異的曲風融合,以穩定且爆發力十足的現場演出廣受電音迷們讚譽,出道以來多次與阿曼同台演出,並為勸世曲風音樂節的必邀演出人選,被譽為阿曼的接班人。

▲Andrew Rayel。(圖/Super Chill Events提供)



Ben Nicky



「勸世壞小孩」 Ben Nicky獲得阿曼及許多重量級勸世曲風前輩一致推崇,稱他為「勸世領域內最認真,最努力的一人」,是勸世指標性音樂節「勸世宣言(A State Of Trance)」及Transmission 的固定演出班底。個人音樂標誌是「硬到直落地球核心」的重低音節拍,音樂作品涵蓋多種不同曲風元素,超高能量的獨特節奏,擁有讓粉絲時常忘我跟著音樂跳到「腿不是自己的」的魔力!

▲Ben Nicky。(圖/翻攝自Ben Nicky臉書)



除了上述五組經典重量級DJ外,「Creamfields Taiwan 2019」還邀請了荷蘭「高顏值轟炸機」Dannic、被荷蘭知名電子音樂廠牌斯賓尼唱片(Spinnin’Record) 簽下的首位華人百大,2018年拿下第73名的DJ Carta、擅長重節奏Techno曲風的「心跳頻率操控師」I_O、浪漫戀愛系的浩室(House) DJ Nick Martin以及擅長電子及陷阱曲風、電子雛菊嘉年華(EDC)品牌擁有者Insomniac旗下藝人ARMNHMR,囊括多種曲風類型。

▲Creamfields奶油田台灣站去年吸引上萬人朝聖。(圖/Super Chill Events提供)



英國歷史最悠久的經典派對品牌Creamfields為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節,且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動,共奪下7次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。 「Creamfields Taiwan 2019」將於9月7日移師全新場地「大臺北都會公園」,以新鮮感十足的規畫帶來嶄新的派對體驗。

「Creamfields Taiwan 2019」門票將於7月11日下午13時00分發售,地點僅限全台7-ELEVEN ibon網站及便利生活站機台,票種分為一般GA票與VIP票。早鳥一般票GA為2,800元、早鳥VIP票3,800元;預售一般GA票分兩階段販售,票價分別為3,200元/3,400元、預售VIP票分兩階段販售,票價分別為4,000元/4,200元;現場一般票GA為4,000元、現場VIP票 5,000元,將於演出前10天公布是否販售。