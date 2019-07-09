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電音迷必朝聖！Creamfields奶油田9月來台　老菸槍、W＆W領軍開趴啦

記者洪文／綜合報導

英國電音盛宴「Creamfields奶油田」台灣站3度空降台灣，集結「流行電音團體」The Chainsmokers （老菸槍雙人組）、荷蘭「派對國歌製造機」W&W、「迴響貝斯神童」Slushii、阿曼嫡傳子弟兵「硬派trance小天王」 Andrew Rayel、 「勸世壞小孩」Ben Nicky等10位世界知名DJ，選在全新場地「大臺北都會公園」舉辦，帶給台灣電音迷們充滿新鮮感的派對體驗。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

The Chainsmokers 老菸槍雙人組

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「流行電音團體」The Chainsmokers （老菸槍雙人組）在全球擁有超高人氣，更締造3首單曲在音樂串流平台Spotify播放次數達10億次、11首夯曲在YouTube共80億次點閱率的傲人紀錄。兩人2018年3月來台舉辦專場演唱會，吸引萬人朝聖大合唱，撼動台北的夜晚，帶給台灣電音迷美好的回憶。

目前以DJ、製作人及歌手身分全方位發展的The Chainsmokers，2019年推出多方跨界合作的全新迷你專輯《World War Joy》，再次打破電音融合其他曲風的框架，包括他們與澳洲搖滾天團「到暑五秒」（5 Seconds Of Summer）合作單曲《Who Do You Love》，投下2019年第一枚結合電音與搖滾的震撼彈，又分別與美國當代饒舌歌手Ty Dolla $ign及歐美新生代小天后Bebe Rexha（碧碧瑞茲莎）合作單曲《Do You Mean》，還有浪漫情歌《Call You Mine》，再創「菸槍式無限循環播放歌單」里程碑。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

▲The Chainsmokers。（圖／Super Chill Events提供）

W&W

荷蘭「派對國歌製造機」雙人組W&W，以曲風橫跨Big Room、EDM及Trance曲風聞名，出道至今已連續9年進入世界百大DJ排行榜，2018年得到世界百大DJ第14名。W&W常混音其他DJ及歐美歌手的作品，灌注歌曲全新靈魂，掀起「老歌新聽」風潮，憑藉高品質且持續不間斷的音樂產出，在電音迷心中地位屹立不搖，擁有許多死忠粉絲支持，今年3月的亞洲巡迴演出場場爆滿，在夜店的演出甚至連「站位都難求」，電音迷們表示「W&W出品必佳作，現場演出要聽過」。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

▲W&W。（圖／Super Chill Events提供）

Slushii

棉花糖（Marshmello）子弟兵、人稱「迴響貝斯神童」的Slushii，擅長迴響貝斯（Dubstep），未來貝斯（Future Bass）及陷阱（Trap）曲風，以俏皮輕快又迷幻的音樂風格、充滿鮮明個人色彩的形象，快速攻佔年輕人的心。Slushii也以音樂品質產能雙高聞名，6月28日甫發行最新單曲《Far Away》的他，2016出道滿一年時就有相當驚人的作品產出，陸續發表了17首混音作品、5首單曲及一張EP，其中更以混音新一代流行天后亞莉安娜（Ariana Grande） YouTube點擊次數15億次的金曲《Side To Side》得到高度評價，乘著如虹的氣勢打開知名度，迅速累積大量粉絲。2018年Slushii首次登上世界三大音樂節指標之一的明日世界電子音樂節（Tomorrowland） 主舞台演出，正式加入世界級一線DJ的行列。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

▲Slushii。（圖／Super Chill Events提供）

Andrew Rayel

「電音天神」阿曼的嫡傳子弟兵Andrew Rayel有「勸世（Trance）界的莫札特」之稱，連續7年進入世界百大DJ排行榜。Andrew Rayel從小學習古典樂，奠定高超的創作組曲能力，身為硬派勸世曲風DJ的代表性人物，擅長將迥異的曲風融合，以穩定且爆發力十足的現場演出廣受電音迷們讚譽，出道以來多次與阿曼同台演出，並為勸世曲風音樂節的必邀演出人選，被譽為阿曼的接班人。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

▲Andrew Rayel。（圖／Super Chill Events提供）

Ben Nicky

「勸世壞小孩」 Ben Nicky獲得阿曼及許多重量級勸世曲風前輩一致推崇，稱他為「勸世領域內最認真，最努力的一人」，是勸世指標性音樂節「勸世宣言（A State Of Trance）」及Transmission 的固定演出班底。個人音樂標誌是「硬到直落地球核心」的重低音節拍，音樂作品涵蓋多種不同曲風元素，超高能量的獨特節奏，擁有讓粉絲時常忘我跟著音樂跳到「腿不是自己的」的魔力!

▲▼Ben Nicky。（圖／翻攝自Ben Nicky臉書）

▲Ben Nicky。（圖／翻攝自Ben Nicky臉書）

除了上述五組經典重量級DJ外，「Creamfields Taiwan 2019」還邀請了荷蘭「高顏值轟炸機」Dannic、被荷蘭知名電子音樂廠牌斯賓尼唱片（Spinnin’Record） 簽下的首位華人百大，2018年拿下第73名的DJ Carta、擅長重節奏Techno曲風的「心跳頻率操控師」I_O、浪漫戀愛系的浩室（House） DJ Nick Martin以及擅長電子及陷阱曲風、電子雛菊嘉年華（EDC）品牌擁有者Insomniac旗下藝人ARMNHMR，囊括多種曲風類型。

▲▼Creamfields奶油田2019陣容公開。（圖／Super Chill Events提供）

▲Creamfields奶油田台灣站去年吸引上萬人朝聖。（圖／Super Chill Events提供）

英國歷史最悠久的經典派對品牌Creamfields為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節，且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動，共奪下7次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。 「Creamfields Taiwan 2019」將於9月7日移師全新場地「大臺北都會公園」，以新鮮感十足的規畫帶來嶄新的派對體驗。

「Creamfields Taiwan 2019」門票將於7月11日下午13時00分發售，地點僅限全台7-ELEVEN ibon網站及便利生活站機台，票種分為一般GA票與VIP票。早鳥一般票GA為2,800元、早鳥VIP票3,800元;預售一般GA票分兩階段販售，票價分別為3,200元/3,400元、預售VIP票分兩階段販售，票價分別為4,000元/4,200元;現場一般票GA為4,000元、現場VIP票 5,000元，將於演出前10天公布是否販售。

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奶油田, Creamfields, Creamfields Taiwan, 老菸槍, W&W

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