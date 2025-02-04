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小孟老師／2月4日星座運勢　金牛邂逅充滿驚喜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：領導高度評價

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感情：幸福圍繞心田

財運：靈活運用資金

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：牡羊

雙子座

工作：創意開啟新局

感情：幸福擁抱彼此

財運：精明管理致勝

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天秤座

工作：同事熱心助力

感情：心靈感受契合

財運：穩中求進長紅

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【土象星座】

摩羯座

工作：新點子被採納

感情：浪漫難以言表

財運：專業理財倍增

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：雙魚

金牛座

工作：執行充滿信心

感情：邂逅充滿驚喜

財運：投資穩健累積

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：獅子

處女座

工作：每步堅定有力

感情：甜蜜氛圍濃厚

財運：聰慧決策創富

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：魔羯

【水象星座】

雙魚座

工作：效率引領進步

感情：愛的火花閃耀

財運：聚沙成塔增值

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：金牛

天蠍座

工作：任務達成輕鬆

感情：吸引目光聚焦

財運：積少成多致富

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：處女

巨蟹座

工作：挑戰獲得化解

感情：愛情變得深刻

財運：高瞻遠矚增值

幸運色：亮紅色

貴人：獅子

小人：射手

【火象星座】

獅子座

工作：成果豐富多元

感情：情感浪潮翻湧

財運：開源節流倍增

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：雙子

射手座

工作：溝通順暢無阻

感情：愛情充滿魔力

財運：遠見卓識致勝

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：天蠍

牡羊座

工作：實力受到讚譽

感情：戀愛氛圍滿溢

財運：勤奮節儉致富

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

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