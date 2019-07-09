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57歲哈林「左眼佈鮮紅血塊」曝真相！　三度復發：未來會再爆

記者盧薇淩／台北報導

藝人庾澄慶（哈林）近期活動滿檔，4月才剛參加「世界地球日」路跑活動，又將在9月份進行音樂劇巡演，也許是活動太多過於操勞，他上月在微博上傳3張自拍照，可見他的左眼整片佈滿鮮紅血塊，而經過一個月休養，9日出席看藍人樂團時，他透露醫生診斷是血管老化，不過經過治療現已好轉，現正密集排練音樂劇中。

▲▼藍人樂團2019星光場-哈林。（圖／記者黃克翔攝）

▲哈林看藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

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庾澄慶日前上傳眼睛爆紅血絲的照片，嚇壞一大票網友，他9日透露，醫生說是「血管老化」，但又玩笑說：「現在正如火如荼排練當中，雖然排戲對我來講有一定壓力，所以我先預告，可能我未來會再爆（血絲）了。」不過眼睛爆血管已不是頭一回，這次算來已是第三次，「我自己也有潛在壓力症候群。」那只有其他部位老化嗎？他一聽秒回：「你看醫生只看眼睛，不會看其他部位。」

▲庾澄慶不知道什麼原因左眼佈滿血塊，就像動漫火影忍者裡的「血輪眼」。（圖／翻攝自微博／庾澄慶）

▲哈林上個月眼睛佈滿血絲。（圖／翻攝微博）

提到藍人樂團，哈林表示先前就看過，但可以再多看幾遍，因為每次都是值回票價，「因為它的內容很有實驗性，可是又不會讓你覺得看不懂，所以又好玩，然後又創新。」怎麼沒帶小哈利來看？哈林說：「他現在放暑假，他們去夏令營。去學他喜歡的東西了。我今天就讓自己放鬆，跟一起做音樂劇的同事來看。」

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-郭靜。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭靜、朱俐靜、彭佳慧看藍人樂團。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-朱俐靜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藍人樂團2019星光場-彭佳慧。（圖／記者黃克翔攝）

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藍人樂團, 哈林, 庾澄慶

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